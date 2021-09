Les chercheurs ont également identifié un modèle croissant de nouveaux logiciels malveillants spécifiquement conçus pour pénétrer les systèmes Unix."Nous nous sommes habitués à l'idée que les attaquants disséminant des logiciels malveillants représentent un danger pour les systèmes basés sur Windows", déclare Yana Yurakova, analyste en sécurité de l'information chez Positive Technologies. "Maintenant, nous constatons une tendance plus forte des logiciels malveillants pour les attaques sur les systèmes Unix, les outils de virtualisation et les orchestrateurs. De plus en plus d'entreprises, y compris les plus grandes, utilisent désormais des logiciels basés sur Unix, et c'est pourquoi les attaquants portent leur attention sur ces systèmes."Par ailleurs, l'étude révèle également que le volume des attaques visant les organismes gouvernementaux en particulier a explosé, passant de 12 % au premier trimestre 2021 à 20 % au deuxième trimestre.L'augmentation des attaques par ransomware - un bond de 45 % pour le seul mois d'avril - devrait susciter l'inquiétude. Positive Technologies a constaté que les forums du Dark Web interdisent la publication de messages concernant les programmes de partenariat des opérateurs de ransomware. Cela indique que, dans un avenir proche, ces "partenaires" pourraient ne plus avoir de rôle distinct et que les opérateurs de ransomware pourraient eux-mêmes se charger de constituer et de superviser des équipes de distributeurs.Le secteur du commerce de détail a connu une forte diminution des attaques par des "skimmers", accompagnée d'un regain d'intérêt de la part des distributeurs de ransomware. Les attaques de ransomware contre les détaillants représentaient 95 % de toutes les attaques utilisant des logiciels malveillants. Cela s'explique probablement par le fait que les attaques précédentes dans ce secteur visaient principalement les données - détails de paiement, informations personnelles, identifiants, etc. Désormais, elles visent plus directement des gains financiers en exigeant des rançons. Le volume des attaques par ingénierie sociale visant le commerce de détail a également augmenté, passant de 36 % au premier trimestre 2021 à 53 % au deuxième trimestre.Source : Positive Technologies Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Faut-il craindre une augmentation des attaques par ransomware sur d'autres systèmes ?