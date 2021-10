La menace de "nouveaux modèles de ransomware" a été la principale préoccupation des dirigeants au troisième trimestre 2021, selon le dernier rapport de Gartner, Inc. sur les risques émergents. Les préoccupations liées aux ransomwares ont devancé celles liées aux pandémies, notamment les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, selon l'enquête menée auprès de 294 cadres supérieurs de différents secteurs et régions géographiques.", a déclaré Matt Shinkman, vice-président du département Risque et audit de Gartner.Le risque de nouveaux modèles de ransomware a fait son entrée dans le top cinq des risques émergents au troisième trimestre, car le risque le plus élevé du trimestre précédent, "défaillances des contrôles de cybersécurité", est devenu un risque établi après avoir été suivi pendant plusieurs trimestres consécutifs par le rapport Emerging Risks Monitor. Les autres risques figurant parmi les cinq premiers sont tous liés à la pandémie et à ses conséquences sur le travail (voir tableau 1).La montée en puissance des nouveaux modèles de ransomware comme menace principale pour les organisations suit à bien des égards l'augmentation de la popularité des crypto-monnaies qui ont renforcé l'anonymat des attaquants, tout en fournissant de nouveaux modèles pour extorquer les organisations victimes. Le modèle économique des ransomwares est devenu plus spécialisé et plus efficace, avec notamment le "ransomware-as-a-service" et la demande de paiements en bitcoins, ce qui a entraîné une prolifération des attaques. La technologie des attaques elle-même évolue également, avec des virus qui s'attardent et infectent les systèmes de sauvegarde, ne reposent pas sur le phishing comme vecteur, des virus plus difficiles à identifier comme les attaques "sans fichier" et le "crypto-jacking".a déclaré Shinkman. "."Alors que les cadres se débattent avec les risques liés à la cybersécurité, les perturbations liées à la COVID-19 augmentent. Les préoccupations liées aux talents, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, aux retards dans le retour au bureau et à la mise en œuvre des mandats de vaccination ont toutes été indiquées comme des risques importants par les cadres supérieurs interrogés au troisième trimestre 2021.", a déclaré Shinkman. "."Source : GartnerTrouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ? quelles sont les principales préoccupations actuelles ?