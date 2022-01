Une nouvelle étude commandée par Appgate examine l'impact des différences générationnelles sur les équipes de cybersécurité et les avantages à tirer d'un mélange intergénérationnel du personnel.Les baby-boomers ont assisté à la croissance de la technologie d'entreprise et ont une bonne compréhension des systèmes existants. Ils possèdent également des compétences essentielles pour intégrer ces systèmes à l'ère du cloud. La génération X et les millennials, quant à eux, ont grandi avec l'e-mail et les téléphones portables et ont adopté les nouvelles technologies au travail et à la maison.Il existe également des différences cruciales dans les domaines non techniques. Les baby-boomers sont souvent plus doués pour les relations sociales et la communication, tandis que la génération X est plus susceptible d'être indépendante et autonome. Les milléniaux, quant à eux, ont tendance à être plus mobiles, moins stables et à rechercher des solutions rapides, ce qui signifie qu'ils peuvent rechigner à prendre le temps de mettre en place des contrôles de sécurité plus stricts.L'étude, menée par Henry Rose Lee, auteure et conférencière spécialisée dans les questions intergénérationnelles, révèle que, bien qu'ils soient des natifs du numérique férus de technologie, les milléniaux peuvent manquer de responsabilité et d'une compréhension approfondie de l'arrière-plan de la sécurité, ce qui peut rendre les organisations plus vulnérables aux cyberattaques.", explique Henry Rose Lee. "Les baby-boomers possèdent de nombreuses compétences clés qui risquent d'être perdues du fait de la retraite, même si 80 % des baby-boomers de l'informatique se disent prêts à revenir en tant que consultants pour aider à combler le manque croissant de compétences en cybersécurité. Le rôle de la génération X est donc essentiel pour combler le fossé entre les générations et jouer un rôle central en distillant et en rassemblant l'expérience et l'expertise des groupes plus âgés et plus jeunes.Gernot Hacker, responsable de l'ingénierie des ventes chez Appgate, déclare : "Source : Appgate Trouvez-vous cette étude pertinente ?Les différentes générations parviennent-elles à travailler en harmonie au sein de votre entreprise ? quels sont les problèmes les plus fréquents de ce mélange intergénérationnel du personnel ?