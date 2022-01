2021, les cyberattaques se sont réparties entre les ransomwares et les DDoS, mais la seconde moitié de l'année a été totalement différente. Un botnet du nom de Meris a fini par battre de nombreux records avec ses attaques DDoS généralisées, à tel point qu'un tiers des personnes interrogées par Cloudflare ont déclaré avoir été visées ou menacées par une attaque au cours du seul mois de décembre.Le quatrième trimestre de 2021 a vu une augmentation massive du nombre d'attaques DDoS menées. Il convient de préciser que bon nombre de ces attaques étaient de faible ampleur et que Cloudflare a pu en empêcher un certain nombre, mais cela ne change rien au fait que plusieurs d'entre elles ont réussi à passer entre les mailles du filet et à causer des dégâts considérables.La plus grande cible des attaquants DDoS au quatrième trimestre 2021 a été les fournisseurs de VoIP, c'est-à-dire les services d'appel par Internet. Les entreprises devraient y être attentives, car cela pourrait rendre le travail à distance un peu plus risqué.Les attaques DDoS pourraient bien être la plus grande menace à laquelle tout le monde sera confronté en 2022, voire même dépasser le spectre menaçant des ransomwares en étant encore plus destructeur lors de son retour.Source : Cloudflare Qu'en pensez-vous ?Votre entreprise a-t-elle été victime du botnet Meris en 2021 ?