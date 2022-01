Selon le rapport d'Argon Security,, la sécurité dans les environnements de développement de logiciels reste faible et, de manière significative, chaque entreprise évaluée présentait des vulnérabilités et des configurations erronées qui pouvaient l'exposer à des attaques de la chaîne d'approvisionnement.", déclare Eran Orzel, directeur principal du succès client et des ventes d'Argon. "Le code open source fait partie de presque tous les logiciels commerciaux et de nombreux paquets utilisés présentent des vulnérabilités existantes, le processus de mise à niveau vers une version plus sécurisée nécessitant des efforts de la part des équipes de développement et de DevOps.Les attaquants peuvent profiter d'un accès privilégié, de mauvaises configurations et de vulnérabilités dans l'infrastructure du pipeline CI/CD (comme : le système de gestion du code source, l'agent de construction, les registres de paquets et les dépendances de services), qui donnent accès à l'infrastructure informatique critique, aux processus de développement, au code source et aux applications.Le téléchargement de mauvais code vers les dépôts de code source a un impact direct sur la qualité de l'artefact et la posture de sécurité. Les problèmes courants ici comprennent les données sensibles dans le code, les problèmes de qualité et de sécurité du code, les problèmes d'infrastructure en tant que code, les vulnérabilités des images de conteneurs et les mauvaises configurations.", ajoute Orzel. "Source : Argon Security Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Votre entreprise met-elle à disposition des équipes les ressources nécessaires pour un environnement de développement sécurisé ?