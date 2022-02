Une infrastructure comme le balayage des codes

La prévention de l'altération du code

La détection des secrets codés en dur

Le contrôle des sources et sécurité CI/CD

La détection des fuites de code source

La transformation numérique rapide pousse les organisations à déployer de nouvelles applications plus tôt et à innover toujours plus vite. Ce phénomène, combiné à l'évolution vers un environnement distribué, pousse les équipes de développement vers des méthodes natives du cloud, telles que les plateformes à programmation schématisée. D'ici 2023, plus de 500 millions d'applications et de services numériques seront développés et déployés à l'aide d'approches cloud-native, soit le même nombre d'applications développées au cours des 40 dernières années.Cette situation présente des risques de sécurité clairs et immédiats pour les applications sur cloud, dont des fuites de données, des configurations erronées et des secrets exposés. Pour relever ce défi de taille, les développeurs ont désormais besoin des bons outils pour garantir la mise en œuvre de la sécurité du cloud sans en compromettre la productivité.Spectral, une startup israélienne fondée en 2020, est un innovateur dans la sécurité des développeurs avec une communauté open-source florissante. L'approche de la sécurité de Spectral, axée sur le développeur, met l'accent sur la sécurité et la confiance dans le code, son analyse rapide et une expérience simple et agréable pour le développeur.Les outils de sécurité de Spectral prennent en charge un large éventail de cas d'usage de la sécurité du code automatisé, dont :Les solutions de Spectral se déploient en moins de cinq minutes et la lecture rapide des codes fournit des résultats complets et précis en quelques secondes. Des développeurs de plus de 300 organisations dans le monde utilisent ces outils.Les outils Spectral seront intégrés à la plateforme de sécurité Infinity de Check Point dans le cadre de son offre CloudGuard, ce qui en fait la plateforme de sécurité la plus complète du secteur, du code au cloud.», a déclaré le Dr Dorit Dor, Chief Product Officer chez Check Point Software. «. »», déclare Dotan Nahum, PDG et cofondateur de Spectral. «Check Point Software Technologies a conclu un accord définitif pour l'acquisition de Spectral. La transaction devrait être conclue incessamment sous peu. Les produits de Spectral seront disponibles immédiatement dans la suite de produits CloudGuard.Check Point Software Technologies Ltd. est l’un des principaux fournisseurs de solutions de cybersécurité pour les gouvernements et les entreprises dans le monde. Le portefeuille de solutions Infinity de Check Point protège les entreprises et les organisations publiques des cyberattaques de 5e génération en bloquant les logiciels malveillants, des logiciels rançonneurs et autres types d’attaques. Infinity se compose de trois piliers fondamentaux qui assurent une sécurité totale et une prévention des menaces de cinquième génération dans les environnements d'entreprise : Check Point Harmony pour les utilisateurs distants, Check Point CloudGuard, pour sécuriser automatiquement les clouds et Check Point Quantum, pour protéger les périmètres de réseau et les centres de données.Spectral est une solution de cybersécurité rapide, axée sur les développeurs, qui agit comme un écran de contrôle du code source et des autres ressources des développeurs. Il trouve et protège les erreurs de sécurité nuisibles dans le code, les configurations et autres dispositifs. Spectral utilise le premier moteur d'analyse hybride, combinant l'IA et des centaines de détecteurs, afin que les développeurs puissent coder en toute confiance tout en protégeant les entreprises d'erreurs coûteuses.Source : Check Point Software Qu'en pensez-vous ?