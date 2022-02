Une nouvelle étude de la société de cybersécurité Bulletproof, basée sur les données de plus de 3 800 jours de tests d'intrusion de sa plateforme Defense.com, révèle que 37 % des entreprises ont des composants obsolètes et vulnérables, 11 % des contrôles d'accès défaillants et 7 % des problèmes d'injection SQL.À l'heure actuelle, de nombreuses vulnérabilités qui ne sont pas corrigées au cours de la première année ne le sont jamais, mais l'introduction d'une réglementation plus stricte signifie que les entreprises devront commencer à corriger ces vulnérabilités historiques si elles veulent éviter les sanctions et rester en sécurité.Oliver Pinson-Roxburgh, PDG de Bulletproof, déclare :Source : Bulletproof Pensez-vous que ce rapport est pertinent ?A votre avis, qu'est-ce qui pousse les entreprises à fermer les yeux sur certaines vulnérabilités ?Est-ce le cas dans votre entreprise ?