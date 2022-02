Défaut de protection des données : bien que la sauvegarde soit un élément fondamental de toute stratégie de protection, 18 % des données des entreprises ne sont pas sauvegardées et demeurent donc totalement sans protection.





L’étude Veeam Data Protection Trends Report 2022 a été réalisée auprès de plus de 3000 décideurs informatiques au sein d’entreprises mondiales, dans le but de comprendre leur stratégie de protection des données dans les 12 mois à venir et au-delà. Elle étudie la façon dont les entreprises se préparent pour affronter les défis informatiques qui les attendent, notamment la croissance considérable des services et des infrastructures cloud, ainsi que la multiplication des cyberattaques et les mesures prises pour mettre en œuvre une stratégie de protection moderne des données assurant la continuité d’activité.. », observe Anand Eswaran, CEO de Veeam. «. »Les participants à l’enquête indiquent que leurs capacités de protection des données ne sont pas en mesure de suivre le rythme des demandes de l’entreprise : 89 % font état d’un écart entre la quantité de données qu’ils peuvent se permettre de perdre après une panne et la fréquence à laquelle ils réalisent des sauvegardes. Cet écart a augmenté de 13 % au cours des 12 derniers mois, ce qui indique que si le volume et l'importance des données ne cessent de croître, il en va de même pour les difficultés à les protéger de manière satisfaisante. La raison principale de cette évolution est que les défis de protection des données auxquels sont confrontées les entreprises sont immenses et de plus en plus variés.Pour la seconde année d’affilée, les cyberattaques ont été la principale cause d’interruption d’activité, 76 % des entreprises ayant signalé au moins un incident de ransomware dans les 12 derniers mois. Ces événements sont alarmants, non seulement par leur fréquence, mais aussi par leur puissance. Pour chaque attaque, les entreprises n’ont pas pu récupérer 36 % de leurs données perdues, ce qui prouve que leurs stratégies de protection des données ne leur permettent pas aujourd’hui de prévenir les attaques de ransomware, d’y remédier et de s’en remettre.», commente Danny Allan, CTO de Veeam. «Pour combler l'écart entre les capacités de protection des données et ce paysage de menaces croissant, les entreprises dépenseront environ 6 % de plus par an pour la protection des données que pour des investissements informatiques plus larges. Même si cela ne suffira pas à inverser la tendance selon laquelle les besoins en matière de protection des données dépassent les capacités d’exécution, il est bon de voir leurs dirigeants reconnaître la nécessité urgente d’une protection moderne des données.Alors que le cloud continue de s’affirmer comme la plateforme dominante pour les données, 67 % des entreprises utilisent déjà des services cloud dans le cadre de leur stratégie de protection, tandis que 56 % emploient dès aujourd’hui des conteneurs en production ou prévoient de le faire dans les 12 prochains mois. La diversité des plateformes va s’accentuer en 2022, et la proportion des datacenters (52 %) et des serveurs cloud (48 %) va continuer de s’équilibrer. C’est l’une des raisons pour lesquelles 21 % des entreprises citent la capacité de protéger les workloads hébergés dans le cloud comme le critère d’achat principal pour une solution de protection de leurs données en 2022 et 39 % considèrent les capacités IaaS/SaaS comme la caractéristique déterminante d’une protection moderne en la matière.», conclut Danny Allan. «. »Parmi les autres résultats marquants de l’étude Veeam Data Protection Trends Report 2022 :Veeam® est une spécialiste des solutions de sauvegarde, de restauration et de gestion assurant la protection moderne des données. La société offre une plateforme unique pour les environnements cloud, virtuels, physiques, SaaS et Kubernetes.Source : Veeam Trouvez-vous ce rapport pertinent ?