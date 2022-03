L'usurpation d'identité implique que les cybercriminels copient la charte graphique d'une entreprise et imitent l'adresse de l'expéditeur de telle sorte qu'il est difficile de la distinguer de l'original. L'objectif principal étant d'obtenir les informations d'accès de l'utilisateur ou de diffuser des logiciels malveillants via des liens cachés. Avec 16,5 %, Deutsche Post et DHL figurent parmi les cinq marques les plus fréquemment imitées.L'étude souligne également l'augmentation des attaques de type "rançongiciel". Dans ce cas, les données sensibles sont d'abord copiées, puis chiffrées. Si la victime visée refuse de payer une rançon pour le déchiffrement, les cybercriminels menacent de publier les données copiées sur leurs sites de fuite. Jusqu'à présent, environ 140 fichiers ont été publiés sur le site de fuite de ransomware de REvil, et de nouveaux fichiers sont ajoutés presque quotidiennement. Le volume est important, mais REvil n'occupe que la cinquième place parmi les sites de fuite ayant publié le plus de données provenant de victimes de ransomware.Source : Hornetsecurity Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Les employés au sein de votre entreprise peuvent-ils faire la différence entre un courriel normal et une menace déguisée en courriel ?