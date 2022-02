Les techniques les plus populaires sont l'utilisation des données volées pour extorquer des clients (38 %), l'exposition des données sur le dark web (35 %) et l'information des clients que leurs données ont été volées (32 %).Seulement 17 % des attaques réussies demandaient simplement une rançon en échange d'une clé de déchiffrement, ce qui signifie que de nombreuses nouvelles formes d'extorsion sont désormais plus courantes que les méthodes traditionnelles.Les données montrent également que, dans de nombreux cas, ces extorsions alternatives se produisent même après le paiement d'une rançon. Près d'un cinquième (18 %) des victimes ont payé la rançon mais ont vu leurs données exposées sur le dark web, tandis que 16 % ont refusé de payer la rançon et ont vu leurs données exposées. 8% des entreprises ont refusé de payer la rançon, ce qui a conduit les attaquants à tenter d'extorquer leurs clients, tandis que 35% des victimes ont payé la rançon mais n'ont toujours pas pu récupérer leurs données.", explique Kevin Bocek, vice-président du développement commercial et de la veille sur les menaces chez Venafi. "."Dans l'ensemble, 71 % des 600 décideurs informatiques interrogés pensent que la double et triple extorsion a gagné en popularité au cours des 12 derniers mois, et 65 % reconnaissent que ces nouvelles menaces rendent beaucoup plus difficile de refuser les demandes de rançon. Il n'est donc pas surprenant que 72 % d'entre eux s'accordent à dire que les attaques par ransomware évoluent plus vite que les contrôles de sécurité nécessaires pour s'en protéger, et que 74 % estiment que les ransomwares devraient désormais être considérés comme une question de sécurité nationale.Source : Venafi Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Pensez-vous également que les ransomwares devraient désormais être considérés comme une question de sécurité nationale ?