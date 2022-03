Samedi matin, le groupe avait mis hors service les sites Web du Kremlin, du ministère russe de la Défense et de la DUMA russe (la chambre basse de l'assemblée fédérale). Les sites ont été fermés assez rapidement une fois qu'Anonymous les a ciblés, mais ils sont régulièrement revenus à la vie, avant d'être à nouveau étouffés par de nouveaux efforts.Dans la nuit de mercredi à jeudi, les troupes russes ont envahi les territoires ukrainiens aux frontières nord, sud et est du pays, donnant le coup d'envoi de la plus grande mobilisation de troupes en Europe depuis une génération. Alors que les médias russes tentent de présenter l'invasion comme une réponse à l'agression ukrainienne, les reportages sur le terrain ont joué un rôle crucial pour contrer la propagande, avec des images provenant à la fois de journalistes professionnels et d'amateurs sur les réseaux sociaux.Les sites Web des ministères ukrainiens de la Défense, des Affaires étrangères et de l'Intérieur ne répondaient pas ou étaient lents à charger après une série d'attaques DdoS. Le ministre de la transformation numérique, Mykhailo Fedoro, a déclaré qu'une autre « attaque DDoS massive » avait frappé le pays vers 16 heures mercredi. Le gouvernement ukrainien a fait la demande aux volontaires de l'aider à protéger les infrastructures essentielles et à espionner les troupes russes. Des demandes de volontaires ont commencé à apparaître sur des forums de hackers la semaine dernière, « Cybercommunauté ukrainienne ! Il est temps de s'impliquer dans la cyberdéfense de notre pays », pouvait-on lire dans l'un des messages.La demande comprenait des instructions pour les hackers et les experts en cybersécurité sur la façon de soumettre une candidature via Google Docs. Les volontaires devaient fournir des références professionnelles et leurs domaines d'expertise, tels que le développement de logiciels malveillants.Le 25 février, le collectif de pirates informatiques Anonymous a déclaré une cyberguerre contre la Russie . Ils ont annoncé avoir lancé des cyberopérations qui ont brièvement mis hors service le site Web RT.com du service d'information Russia Today (RT), contrôlé par l'État. Anonymous a également annoncé jeudi s'en être pris à de nombreux sites Web du Kremlin, du gouvernement russe et du ministère russe de la Défense. L'agence de presse RT.com a confirmé que l'attaque a eu lieu, précisant qu'elle a ralenti certains sites Web et en a mis d'autres hors ligne pendant « de longues périodes ».L'un d'eux, qui a pour pseudonyme @LiteMods, a déclaré dans un tweet : « Nous sommes Anonymous. Nous avons mis hors service le site Web du Kremlin en soutien à OpRussia. Faites-moi savoir s'il réapparaît ! F**k #Putin. Nous soutenons le peuple ukrainien. Nous sommes légion ». Il a ajouté : « nous n'oublierons pas les vies qui ont été perdues sous le régime de Poutine ».« Depuis plusieurs jours, je tiens à jour les informations sur les activités du collectif d'hacktivistes Anonymous. Le groupe n'a pas chômé et a rendu le gouvernement russe encore plus occupé, en piratant ses différents services d'information d'État, tels que RT (Russia Today). Aujourd'hui, plus tôt dans la matinée, nous avons appris que quelqu'un chez Google se montrait particulièrement inutile à la cause ukrainienne, travaillant en fait activement contre ceux qui tentent de faire connaître la vérité aux Russes qui vivent au milieu d'une campagne de désinformation écrasante orchestrée sous les ordres de Poutine. Cette annonce a été faite peu de temps après que MSN ait souligné que Google Maps et les avis étaient utilisés pour aider à transmettre des informations aux gens », a écrit l’un des membres du groupe Anonymous.Le groupe de cybercriminels a également publié plusieurs images d'un document ayant fait l'objet d'une fuite, qui montrent que Poutine avait planifié cette opération depuis longtemps et qu'il en avait déjà donné l'ordre un mois avant le début de l'invasion. C'est à cette époque qu'il prétendait n'avoir aucun plan d'action et qu'il a entamé des discussions avec divers dirigeants mondiaux sous de faux prétextes.Quel est votre avis sur le sujet ?