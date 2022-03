Le nombre de vulnérabilités ICS divulguées a bondi de 110 % au cours des quatre dernières années, signe d’une sensibilité accrue au problème et d’une plus grande mobilisation des chercheurs en sécurité autour des environnements OT. 797 vulnérabilités ont été publiées au second semestre 2021, ce qui représente une augmentation de 25 % par rapport aux 637 dévoilées au premier semestre 2021.





34 % des vulnérabilités divulguées concernent les actifs IoT, IoMT et informatiques. Cela signifie que les entreprises mettront en place une gestion convergée de la sécurité englobant OT, IT et IoT. Les propriétaires et les exploitants d’actifs ont par conséquent besoin d’une visibilité complète sur leurs environnements pour pouvoir gérer les vulnérabilités et réduire leur exposition aux menaces.





50 % des vulnérabilités ont été divulguées par des entreprises tierces, et une majorité d’entre elles ont été identifiées par les chercheurs d’entreprises de cybersécurité, qui étendent désormais leurs recherches sur la sécurité informatique et IoT aux systèmes ICS. De plus, 55 nouveaux chercheurs ont signalé des vulnérabilités au second semestre 2021.





Le nombre de vulnérabilités divulguées par les services de recherche internes des entreprises a progressé de 76 % au cours des quatre dernières années. Cela traduit une évolution de l’industrie et une plus grande discipline dans la recherche sur les vulnérabilités, les entreprises allouant davantage de ressources à la sécurité de leurs produits.





87 % des vulnérabilités présentent un faible niveau de complexité. Elles ne requièrent pas de conditions particulières et un cybercriminel peut à coup sûr s’en servir pour parvenir à ses fins. 70 % peuvent être exploitées avec succès sans privilèges spécifiques, et 64 % n’exigent aucune interaction de la part de l’utilisateur.





63 % des vulnérabilités divulguées peuvent être exploitées à distance via un vecteur d’attaque réseau. Les besoins en solutions d’accès à distance sécurisées, qui se sont intensifiés avec la pandémie de Covid‑19, ne sont donc pas près de disparaître.





L’équipe Team82 de Claroty est en pointe de la recherche sur les vulnérabilités ICS avec 110 vulnérabilités divulguées au second semestre 2021, soit un total de plus de 260 signalements à ce jour.





Le principal risque lié aux vulnérabilités réside dans l’exécution de code à distance (53 % des vulnérabilités), suivie par le déni de service (42 %), le contournement des mécanismes de protection (37 %) et la possibilité pour les cybercriminels de lire les données des applications (33 %).





Les principales mesures d’atténuation comprennent la segmentation du réseau (recommandée pour 21 % des vulnérabilités divulguées), la protection contre les ransomwares, le phishing et les spams (15 %), ainsi que la restriction du trafic (13 %).

Selon une nouvelle étude publiée par Claroty, spécialiste de la sécurité des systèmes cyberphysiques dans les environnements d'entreprise, industriels et de santé, le nombre de vulnérabilités des systèmes de contrôle industriel (ICS) signalées a bondi de 110 % au cours des quatre dernières années, avec une augmentation de 25 % au second semestre 2021 par rapport aux six mois précédents.La quatrième édition du rapport semestriel sur les risques et vulnérabilités ICS révèle également que les vulnérabilités ICS s'étendent au-delà des environnements de technologie opérationnelle (OT) et touchent l'Internet étendu des objets (XIoT), 34 % d'entre elles ayant affecté des actifs IoT, IoMT et informatiques au second semestre 2021.Le rapport fournit une analyse complète des vulnérabilités ICS mises au jour par Team82, l'équipe de recherche de Claroty, ainsi que par des sources ouvertes fiables telles que la base de données nationale américaine des vulnérabilités (NVD, National Vulnerability Database), l'Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team (ICS-CERT), la plate-forme CERT@VDE, le MITRE, et les fournisseurs de solutions d'automatisation industrielle Schneider Electric et Siemens.