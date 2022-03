", a déclaré Peter Firstbrook, vice-président de la recherche chez Gartner. "Ces défis se prêtent à trois tendances primordiales qui ont un impact sur les pratiques de cybersécurité : (i) de nouvelles réponses aux menaces sophistiquées, (ii) l'évolution et le recadrage de la pratique de la sécurité et (iii) repenser la technologie. Les tendances suivantes auront un large impact sur l'industrie dans ces trois domaines :Les surfaces d'attaque des entreprises s'étendent. Les risques associés à l'utilisation des systèmes cyber-physiques et de l'IdO, du code open-source, des applications en cloud, des chaînes d'approvisionnement numériques complexes, des médias sociaux et plus encore ont fait sortir les surfaces exposées des organisations d'un ensemble d'actifs contrôlables. Les organisations doivent aller au-delà des approches traditionnelles de surveillance, de détection et de réponse en matière de sécurité pour gérer un ensemble plus large d'expositions à la sécurité.Les services de protection contre les risques numériques (DRPS), les technologies de gestion de la surface d'attaque externe (EASM) et la gestion de la surface d'attaque des cyber-actifs (CAASM) aideront les RSSI à visualiser les systèmes commerciaux internes et externes, en automatisant la découverte des lacunes de la couverture de sécurité.Les cybercriminels ont découvert que les attaques contre la chaîne d'approvisionnement numérique peuvent offrir un retour sur investissement élevé. Comme les vulnérabilités telles que Log4j se répandent dans la chaîne d'approvisionnement, d'autres menaces devraient apparaître. En fait, Gartner prévoit que d'ici 2025, 45 % des organisations dans le monde auront subi des attaques sur leurs chaînes d'approvisionnement en logiciels, soit trois fois plus qu'en 2021.Les risques liés à la chaîne d'approvisionnement numérique exigent de nouvelles approches d'atténuation qui impliquent une segmentation et une évaluation plus délibérées des fournisseurs/partenaires en fonction des risques, des demandes de preuves des contrôles de sécurité et des meilleures pratiques sécurisées, un passage à une réflexion fondée sur la résilience et des efforts pour devancer les réglementations à venir.Les acteurs sophistiqués de la menace ciblent activement l'infrastructure de gestion des identités et des accès (IAM), et l'utilisation abusive des justificatifs d'identité est désormais un vecteur d'attaque principal. Gartner a introduit le terme "Identity Threat Detection and Response" (ITDR) pour décrire l'ensemble des outils et des meilleures pratiques permettant de défendre les systèmes d'identité.", a déclaré M. Firstbrook. "Les besoins et les attentes des entreprises en matière de cybersécurité mûrissent, et les dirigeants exigent une sécurité plus agile au milieu d'une surface d'attaque en expansion. Ainsi, la portée, l'échelle et la complexité des affaires numériques rendent nécessaire de distribuer les décisions, la responsabilité et l'obligation de rendre compte en matière de cybersécurité à travers les unités de l'organisation et loin d'une fonction centralisée.", a déclaré M. Firstbrook. "."L'erreur humaine reste un facteur dans de nombreuses violations de données, ce qui prouve que les approches traditionnelles de la formation à la sensibilisation à la sécurité sont inefficaces. Les organisations progressistes investissent dans des programmes holistiques de comportement et de culture de sécurité (SBCP), plutôt que dans des campagnes de sensibilisation à la sécurité obsolètes et centrées sur la conformité. Un SBCP se concentre sur la promotion de nouveaux modes de pensée et l'intégration de nouveaux comportements dans le but de provoquer des méthodes de travail plus sûres dans l'ensemble de l'organisation.La convergence des technologies de sécurité s'accélère, motivée par la nécessité de réduire la complexité, de diminuer les frais d'administration et d'accroître l'efficacité. Les nouvelles approches de plate-forme telles que la détection et la réponse étendues (XDR), la bordure de service de sécurité (SSE) et les plates-formes de protection des applications natives du cloud (CNAPP) accélèrent les avantages des solutions convergentes.Par exemple, Gartner prévoit que, d'ici 2024, 30 % des entreprises adopteront les fonctions de passerelle web sécurisée (SWG), de courtier de sécurité d'accès en cloud (CASB), d'accès réseau zero trust (ZTNA) et de pare-feu de succursale en tant que service (FWaaS) fournies par le même fournisseur. La consolidation des fonctions de sécurité réduira le coût total de possession et améliorera l'efficacité opérationnelle à long terme, ce qui se traduira par une meilleure sécurité globale.La tendance à la consolidation des produits de sécurité favorise l'intégration des composants de l'architecture de sécurité. Cependant, il reste nécessaire de définir des politiques de sécurité cohérentes, d'activer les flux de travail et d'échanger des données entre les solutions consolidées. Une architecture maillée de cybersécurité (CSMA) permet de fournir une structure et une posture de sécurité communes et intégrées pour sécuriser tous les actifs, qu'ils soient sur site, dans des centres de données ou dans le cloud.", a déclaré M. Firstbrook. "Source : GartnerQue pensez-vous des tendances cybersécurité pour 2022 ?Lesquelles sont les plus considérées actuellement au sein de votre organisation ?