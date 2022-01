Problèmes de chaîne d'approvisionnement : ces problèmes continueront d'être une tendance dominante en matière de sécurité, faisant de 2022 une année où l'industrie doit faire preuve de créativité. Les pénuries de semi-conducteurs, les goulots d'étranglement logistiques mondiaux et les augmentations de coûts correspondantes auront un impact sur tout, des lecteurs et panneaux de contrôle aux capteurs et détecteurs.





: La biométrie est déjà largement utilisée, que ce soit pour sécuriser un appareil mobile, sécuriser un permis de conduire ou une autre pièce d'identité gouvernementale, ou pour suivre sa forme physique. En 2022, la biométrie associée à des solutions de gestion d'identité basées sur le cloud est sur le point d'alimenter une croissance beaucoup plus rapide. Le rôle de la sécurité dans la fourniture d'une technologie biométrique qui permet une authentification sécurisée et protège la confidentialité des données émerge dans tous les secteurs de l'économie. La Data Science : la combinaison des technologies IoT, cloud et mobiles entraîne régulièrement la transformation numérique dans l'industrie de la sécurité. Équilibrer la protection contre le potentiel des nouvelles menaces de cybersécurité physiques et numériques a placé la data science sous les projecteurs, alors que la discussion passe de l'atténuation et de la prévention des risques à la prédiction et à l'aversion des menaces. En 2022, l'intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML) deviennent plus étroitement intégrés dans le tissu des solutions d'identité de confiance à travers le continuum physique et numérique, automatisant et optimisant les performances, la précision, la sûreté et la sécurité.

HID Global, spécialiste des solutions d'identité et de sécurité physique fiables, expose ci-dessous les tendances importantes qui devraient remodeler l'industrie de la sécurité en 2022 et au-delà.En observant le marché et en prenant en compte les commentaires des partenaires et des clients, HID Global partage les sept tendances qui, d’après la société, auront un impact sur le marché de la sécurité cette année :En comprenant comment chacun de ces développements devrait façonner l'industrie, les professionnels de la sécurité seront mieux préparés à tirer parti des innovations en matière de solutions et de services, offrant finalement un niveau de sécurité plus élevé dans les domaines physique et numérique.HID Global gère les identités sécurisées des personnes et des objets connectés du monde entier. La société fournit des outils pour sécuriser les transactions du quotidien, travailler de manière productive et voyager librement. Ses solutions d'identités sécurisées permettent d'accéder facilement à des espaces physiques et numériques et de connecter des objets qui peuvent être identifiés, vérifiés et suivis avec précision. HID Global opère dans l’éducation, les institutions gouvernementales et financières, les hôpitaux, les hôtels et différentes industries.Source : HDI Global Que pensez-vous de ces prédictions ? les trouvez-vous pertinentes ?Quelles sont vos expériences ou prédictions dans le domaine ?