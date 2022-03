Un membre que nous allons appeler Kali a appris à utiliser la technologie en jouant avec le téléphone de son grand-père. Aujourd'hui, l'adolescent suisse tente de paralyser la présence numérique du gouvernement russe et des chemins de fer bélarussiens. Kali fait partie de ces quelque 300 000 personnes qui se sont inscrites dans le groupe Telegram,« IT Army of Ukraine ».Comme beaucoup de ses pairs, Kali a été dirigé vers le groupe Telegram, qui a des versions ukrainiennes et anglaises, par Mykhailo Fedorov, vice-premier ministre ukrainien et ministre de la transformation numérique. Fedorov a utilisé son profil Twitter, qui s'est considérablement étoffé, pour implorer les dirigeants des plus grandes entreprises technologiques du monde de couper les liens avec la Russie. Le 26 février, il a posté un lien vers le groupe Telegram, qui a été créé par son département ministériel. « Nous avons besoin de talents numériques, a-t-il déclaré. Il y aura des tâches pour tout le monde ».Selon NetBlocks, une société qui surveille la connectivité internet mondiale, l'armée cybernétique de pirates informatiques a réussi à perturber les services web russes. Selon cette société, la disponibilité des sites Web du Kremlin et de la Douma la chambre basse du parlement russe a été « intermittente » depuis le début de l'invasion. Les sites des médias d'État, de plusieurs banques et du géant de l'énergie Gazprom ont également été visés.« Les attaques menées par la foule ont réussi à perturber les sites Web du gouvernement russe et des médias soutenus par l'État », déclare Alp Toker, directeur de NetBlocks. Il ajoute que la Russie a tenté d'atténuer les attaques et de dissuader les pirates en filtrant l'accès à certains sites Web, ce qui a provoqué de nouvelles perturbations.Le mois dernier, des pirates informatiques s'identifiant au collectif d'hacktivistes Anonymous ont annoncé avoir lancé des cyberopérations qui ont brièvement mis hors service le site Web RT.com du service d'information Russia Today (RT), contrôlé par l'État. Anonymous a également annoncé s'en être pris à de nombreux sites Web du Kremlin, du gouvernement russe et du ministère russe de la Défense. L'agence de presse RT.com a confirmé que l'attaque a eu lieu, précisant qu'elle a ralenti certains sites Web et en a mis d'autres hors ligne pendant « de longues périodes ».Certains des pirates s'identifiant à Anonymous ont révélé leurs attaques. L'un d'eux, qui a pour pseudonyme @LiteMods, a déclaré dans un tweet : « nous sommes #Anonymous. Nous avons mis hors service le site Web du Kremlin en soutien à #OpRussia. Faites-moi savoir s'il réapparaît ! F**k #Putin. Nous soutenons le peuple ukrainien. Nous sommes légion ». Il a ajouté : « nous n'oublierons pas les vies qui ont été perdues sous le régime de Poutine ».Selon les analystes, RT a subi la « colère » d'Anonymous, car la couverture par l'agence de presse de la situation en Ukraine s'est faite essentiellement d'un point de vue prorusse, montrant des feux d'artifice et des célébrations joyeuses dans les territoires nouvellement occupés. Au Royaume-Uni, des députés ont déclaré que la chaîne de télévision était « l'outil de propagande personnel » du président russe Vladimir Poutine et qu'elle devait être interdite. Les pirates informatiques auraient eu recours à des attaques par déni de service distribué (DDoS).Selon certaines sources, Anonymous, agirait plus rapidement que la bureaucratie gouvernementale. Le groupe de cybercriminels a publié plusieurs images d'un document ayant fait l'objet d'une fuite, qui montrent que Poutine avait planifié cette opération depuis longtemps et qu'il en avait déjà donné l'ordre un mois avant le début de l'invasion. C'est à cette époque qu'il prétendait n'avoir aucun plan d'action et qu'il a entamé des discussions avec divers dirigeants mondiaux sous de faux prétextes.Plus tôt cette semaine, des pirates informatiques connus sous le nom de Squad303 ont créé un outil en ligne qui permet aux utilisateurs d'envoyer des messages automatiques à des numéros de téléphone russes choisis au hasard, avec des informations sur la guerre en Ukraine. L'outil hébergé sur le domaine 1920.in charge un message pré-écrit dans l'application SMS native d'un utilisateur qui tente d'informer les Russes sur le conflit en cours.« Nous savons que les gens voulaient s'engager pour aider les Ukrainiens. Nous voulions leur fournir un outil pour entamer un dialogue avec les Russes, a déclaré le groupe. Nous ne nous attendions pas à ce que la Russie construise le mur de la censure numérique aussi rapidement ». En plus des hommes qui se battent sur le terrain, la guerre en Ukraine se déroule également sur deux autres fronts : la guerre cybernétique et la guerre de communication.Alors que l'outil de texto semble gagner en popularité, Squad303 affirme qu'il prévoit de publier un outil entièrement nouveau dans les prochaines 24 heures. « Demain, nous publierons un tout nouvel outil pour inonder les Russes de preuves de crimes depuis le champ de bataille encore plus facilement que par SMS », a écrit le groupe. « Et cela ne coûtera rien. » Kali dit que ses parents ne sont pas particulièrement enthousiastes à l'idée de ce qu'il fait, même s'il essaie de ne pas trop leur en parler. Et il n'est pas le seul.Caroline, une jeune femme d'une vingtaine d'années de la région métropolitaine de New York, a annoncé à ses parents qu'elle s'était engagée dans l'armée informatique. « Ils commencent à s'inquiéter », dit-elle.Après avoir regardé avec horreur les vidéos Twitter et Instagram révélant l'impact dévastateur du conflit sur les civils ukrainiens, Caroline s'est sentie obligée d'agir lorsqu'elle a vu le tweet de Fedorov. Elle avait vu à quel point la propagation de la désinformation avait été destructrice pendant la campagne présidentielle de Donald Trump. « L'élection de 2016 nous a ouvert les yeux sur les effets malheureux de ces choses, et sur la façon dont cela affecte vraiment certaines de nos relations dans le monde réel. »Il y avait juste un problème : elle ne savait pas ce qu'était Telegram. Contrairement à Kali, l'ancienne institutrice de maternelle n'est pas une grande adepte du piratage informatique. Au début, elle craignait que l'application, fondée par les milliardaires russes en exil Pavel et Nikolai Durov, ne soit un piège. Mais, après quelques recherches, elle l'a téléchargée et a rejoint le groupe.Elle s'est sentie dépassée lorsque les administrateurs du groupe ont demandé aux pirates de bombarder les sites web de l'État russe avec des attaques par déni de service distribué (DDoS), qui consistent à bombarder les sites web de trafic pour les rendre inaccessibles. C'est ainsi que de nombreux sites gouvernementaux russes ont été désactivés depuis le début de l'invasion.Mais Caroline s'est rendu compte que des choses se perdaient dans le torrent d'informations. Les messages de la version ukrainienne du groupe, par exemple, peuvent accumuler des centaines de commentaires en moins d'une heure. Elle a donc aidé le groupe anglophone en rassemblant des informations pour un site web sur la manière de soutenir l'Ukraine et de lutter contre les campagnes de désinformation russes. « J'aime jouer le rôle de filtre, de vent qui pousse les voiles dans la bonne direction », explique-t-elle.Elle passe des heures chaque jour à partager des informations dans le chat Telegram pour aider le grand nombre d'abonnés. « Je ne peux pas l'expliquer, dit-elle. C'est juste quelque chose de si inné chez l'homme qui m'a inspirée, plus je m'implique. Je reconnais que je n'ai rien de spécial, alors tout ce que je fais, c'est rassembler toutes ces informations pour essayer de démanteler ces campagnes de désinformation.Enrique est un expert informatique lituanien d'une trentaine d'années. Il a estimé que rejoindre le groupe Telegram était « la bonne chose à faire ». « Grandir avec vos parents qui vous racontent des histoires sur la façon dont ils ont été exilés en Sibérie vous accompagne toute votre vie », dit-il. « Nous avons peur d'être les prochains ».Il avait largement négligé l'occupation russe du Donbas, une région de l'est de l'Ukraine que l'armée de Poutine a envahie en 2014 et revendiquée comme territoire russe. Mais comme les nouvelles devenaient plus urgentes à la télévision lituanienne, il ne pouvait plus ignorer la situation. Il est moins concentré sur le démantèlement de l'internet russe que sur la cooptation de Russes ordinaires pour qu'ils se soulèvent contre leur dictateur. « J'espère que le monde pourra faire pression sur les Russes au point qu'ils seront prêts à réévaluer leur éducation, à comprendre que des gens leur demandent de l'aide, à regarder ce qui se passe réellement et peut-être se soulèveront-ils de cette manière », dit-il.Enrique a été inspiré par la bravoure du peuple ukrainien. Il s'agit de ceux qui sont descendus dans la rue pour défendre leur pays et de ceux qui ont pris place sur leur clavier. L'Ukraine compte 290 000 personnes travaillant dans le secteur des technologies de l'information et constitue le bureau d'externalisation de ces technologies dans le monde. Si beaucoup d'entre eux ont abandonné leur travail pour se battre dans l'armée, d'autres se sont engagés dans l'armée informatique.Que pensez-vous de cette initiative ?Le piratage des chaînes de télévision russes pour qu'elles diffusent l'hymne ukrainien aide-t-il les Ukrainiens à atteindre leurs objectifs stratégiques ? S'interroge une analyste. Qu'en pensez-vous ?Selon vous, par quels autres moyens peut-on aider l'Ukraine ?Pensez-vous que les initiatives occidentales serraient effaces ?