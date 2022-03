La semaine dernière, Meta avait permis à des utilisateurs du monde entier d'envoyer des menaces de mort et de diffuser de la propagande contre le gouvernement de Poutine.En réponse à cela, le gouvernement russe a complètement bloqué l'application Facebook et l'application Instagram dans la région pour empêcher les utilisateurs de publier des informations offensantes et mal examinées sur la Russie.En outre, les services de TikTok, MasterCard, Netflix et Visa ont également été interdits en Russie. De même, les domaines d'hébergement web comme IONOS, GoDaddy, Namecheap ne fournissent plus de services aux utilisateurs enregistrés en Russie. En revanche, ils ont annoncé qu'ils fourniraient un hébergement anonyme gratuit et un renouvellement gratuit des produits pour les clients ukrainiens.Pour en revenir au sujet, l'État russe a été visé par de nombreux pays européens pour sa brutalité en Ukraine, et ils ont complètement interdit Facebook et Instagram.La Russie a déjà interdit plusieurs réseaux VPN dans le pays. Cela a été principalement fait pour prévenir les violations de données et rendre tous les réseaux plus sûrs. Dans la situation actuelle, après le blocage de Meta par la Russie en raison de sa politique qui permet aux Ukrainiens de proférer des menaces de mort sur l'armée russe, de nombreux Russes ont téléchargé des VPN pour avoir accès aux actualités et aux applications de médias sociaux.Il s'agit toutefois d'une bonne approche qui permet aux utilisateurs de contourner les informations censurées et de prendre clairement connaissance des faits et des chiffres.Source : Top10vpn Qu'en pensez-vous ?Que pensez-vous du fait que Meta ait autorisé la diffusion de propagande contre le gouvernement Russe ?