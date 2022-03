L'étude menée par Enterprise Strategy Group, sponsorisée par SecureAuth, montre également que la lassitude de l'authentification multifactorielle (MFA) peut entraîner davantage de frictions, une perte de productivité et une augmentation des coûts informatiques.Alors que 40 % des entreprises rendent l'authentification multifactorielle facultative pour les clients, seulement 32 % la rendent facultative pour les employés. Ces entreprises choisissent de rendre l'AMF facultative car elles sont conscientes des frictions que la "lassitude de l'AMF" crée chaque fois qu'un client accède à leurs produits ou services.L'utilisation de méthodes sans mot de passe accroît cependant la sécurité et l'efficacité de l'informatique, 57 % des entreprises affirmant qu'elle a considérablement réduit les frictions et amélioré l'expérience des utilisateurs.", déclare Jack Poller, analyste principal chez Enterprise Strategy Group. "L'étude montre également que 58 % des professionnels de l'informatique et de la cybersécurité considèrent que le score de risque est d'une importance critique pour les types d'identité des clients et près de la moitié ou des organisations accordent une valeur critique aux scores de risque pour les organisations tierces et les individus.", déclare Paul Trulove, PDG de SecureAuth.Source : SecureAuth Trouvez-vous cette étude pertinente ?Que pensez-vous des technologies sans mot de passe ?