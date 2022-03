Les secteurs de la vente au détail et de la haute technologie arrivent en troisième et quatrième position, avec chacun près de 12 % des événements de sécurité Web, suivis par l'industrie manufacturière (9 %), les administrations (6 %), les transporteurs (6 %) et les transports (5 %).Sur la même période, le taux de croissance annuel des attaques DDoS a été de 37 %. Mais alors que les grosses attaques faisaient les gros titres, le volume des micro-inondations, des attaques qui passent souvent inaperçues, a augmenté de près de 80 % par rapport à 2020.", explique Pascal Geenens, directeur du renseignement sur les menaces chez Radware. "Le rapport note également que des opérateurs plus sophistiqués et mieux organisés font évoluer leurs tactiques en ajoutant davantage de capacités d'extorsion à leur arsenal. Pour amener les victimes réticentes à rembourser à la table des négociations, les attaquants ont lancé des campagnes de triple extorsion en combinant non seulement cryptolockage et fuites de données, mais aussi attaques DDoS. En conséquence, l'économie souterraine soutenue par les opérateurs de ransomware connaît une demande accrue de services de DDoS à louer.Source : Radware Pensez-vous que ce rapport est pertinent ?