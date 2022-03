0 0

Je pense que déjà que les usagers ne devraient pas nécessairement se retrouver sur le net pour tout et rien. C'est les besoins des entreprises pour susciter en permanence un désir d'achat qui est bien souvent responsable et derrière je pense que les gens doivent être formés à un minimum de sécurité, j'assume avoir ici un mot de passe simple, mais c'est loin d'être le cas partout. Si j'étais du staff il en serait autrement car il serait évident que je compromettrais la sécurité du site, avec un compte comme le mien si un prépubère a envie de lui faire marquer des âneries je ne vais pas en mourir. Avec l'avènement des RS combiné aux smartphones (je suis redondant) on a une volonté de main mise sur les gens dans leur quotidien qui a créé une hyperconnexion, j'en suis à fuir le net alors que j'y suis depuis +20 ans. Et je vois un contrôle de plus en plus présent de certains acteurs qui me déplait fortement même si initialement j'ai épousé leur cause car ils proposaient des services très intéressants, "gratuitement". Au début des groupes comme FB offraient la possibilité justement d'accéder à des communautés d'organiser sa vie sociale aussi, avec un seul compte.. et dans ma tête je reste avec une alternative en tête que je n'ai pas le temps de créer, ni les moyens financiers car il y aurait une autre manière de faire. Au final je me suis retrouvé avec Kévin 12 ans qui me parle comme à un chien et à qui je dois démontrer que plonger un pc en marche dans l'eau (du robinet) pour le refroidir ne serait pas judicieux, sans quoi il me spamme et tente de m'humilier. Généralement tu fais toujours l'erreur de croire que le débat a été posé car au début c'est toujours amical. Les gens doivent utiliser des mots de passe sécurisés, je sais que c'est aussi déléguer que de passer par une application tierce, j'ai fait la mienne mais j'hésitais par exemple à la mettre en open source pour tout un tas de raison dont la crainte que ça amène à découvrir des failles sans me les faire remonter... Mais il y a toujours la possibilité du carnet où l'on ne marque pas le mdp en clair mais où l'on marque des aides pour le retrouver.