Le dernier rapport annuel sur l'état du hameçonnage de Cofense révèle également que 52 % de toutes les tentatives de hameçonnage de justificatifs observées par le centre de défense contre le hameçonnage (PDC) de Cofense portaient la marque Microsoft.Parmi les autres résultats, le secteur de la santé reste la principale cible des attaques de type BEC (Business Email Compromising), qui représentent 16 % des courriels malveillants trouvés dans les environnements de santé.Les menaces continuent également à pénétrer dans les environnements protégés par les fournisseurs de solutions de sécurité de la messagerie. Parmi les indicateurs de compromission analysés par Cofense, 80 % contenaient des URL malveillantes dans le corps de l'e-mail, tandis que 20 % utilisaient des pièces jointes malveillantes.Sur une note positive, les organisations alignent de plus en plus la formation de simulation de leurs employés sur les menaces réelles connues pour cibler leur organisation. Cofense a constaté une augmentation de sept points des simulations basées sur le phishing de créance en 2021.", explique Aaron Higbee, cofondateur et directeur de la technologie chez Cofense. "Source : Cofense Trouvez-vous cette étude pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?