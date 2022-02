Les résultats montrent que 22 % des destinataires qui ont reçu un e-mail simulant une annonce des ressources humaines sur les vacances ont cliqué, ce qui fait des e-mails imitant ceux envoyés par les RH la source la plus fréquente de clics dans l'étude. Un e-mail demandant au destinataire de participer au règlement d'une facture (appelé "fraude au PDG" dans le rapport) est le deuxième type d'e-mail le plus fréquent, avec 16 % de clics.Les e-mails de partage de documents (notifications d'un service d'hébergement de documents) et de notification de problème de service (messages d'un service en ligne) ont été cliqués par 7 % et 6 % des destinataires, ce qui en fait les e-mails les moins cliqués de l'étude.Le résultat le plus intéressant est sans doute que dans deux organisations étudiées dont le personnel travaille dans les services informatiques ou DevOps, les employés ont cliqué sur les e-mails de test à des taux égaux ou supérieurs à ceux des autres départements de leur organisation. 26 % pour le département DevOps et 24 % pour le département informatique, contre 25 % pour l'ensemble de l'organisation, et 30 % pour le département DevOps et 21 % pour le département informatique, contre 11 % pour l'autre organisation.Ces équipes ne sont pas plus performantes pour signaler le phishing. Dans une organisation, l'informatique et le DevOps sont arrivés en troisième et sixième position sur neuf départements en termes de signalement. Dans l'autre organisation, DevOps était le douzième meilleur en termes de signalement sur dix-sept départements, tandis que l'informatique était quinzième.", explique Matthew Connor, responsable de la prestation de services chez F-Secure. "."Source : F-Secure Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ? le secteur informatique est-il plus susceptible de cliquer sur des emails de phishing que les autres secteurs ?A votre avis, pourquoi le secteur informatique est plus enclin à se laisser prendre au piège ?