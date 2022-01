12 410 ont cliqué sur le lien dans l'email et 8 222 ont donné des informations personnelles sensibles

La sensibilisation et la formation des collaborateurs sont devenues essentielles à la pérennité des organisations.En 2021, l'outil de simulations d'attaques par phishing Mailinblack, Phishing Coach, a testé 200 791 collaborateurs. Parmi eux, 12 410 ont cliqué sur le lien présent dans l'email et 8 222 ont renseigné des informations personnelles sensibles (mots de passe, numéro de carte de crédit...).Source : Mailinblack Que pensez-vous de ces chiffres ? les trouvez-vous pertinents ?Quel est votre avis sur les outils de simulations d'attaques par phishing comme Phishing Coach ?Les collaborateurs au sein de votre organisation sont-ils suffisamment sensibilisés et formés pour éviter les attaques de phishing ?