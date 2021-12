L'étude, réalisée par Phished, une société de logiciels de formation à la cybersécurité basée sur l'IA, montre que 53 % des employés qui ouvrent un message de phishing sont susceptibles de cliquer sur un lien malveillant contenu dans ce message.Lorsqu'on leur demande de divulguer des données, par exemple sur une page de connexion usurpée, près d'un quart (23 %) des destinataires saisissent leurs coordonnées. Si un message contient une pièce jointe, 7 % des destinataires la téléchargeront et l'ouvriront.", explique Arnout Van de Meulebroucke, PDG de Phished.Les employés du secteur public sont 3 % plus susceptibles que ceux du secteur privé d'être victimes d'une tentative de phishing réussie. Les employés du secteur public britannique sont légèrement moins susceptibles (2,5 %) d'être victimes de tentatives de phishing que la moyenne mondiale de 3 %.Les sujets des attaques de phishing les plus réussies en 2021 étaient principalement centrés sur la COVID-19. Les messages entourant les installations de dépistage du coronavirus et les vaccinations arrivent en tête du classement, après quoi les messages de phishing concernant la technologie et l'informatique associées au travail à domicile ont eu le plus de succès pour inciter les employés à cliquer sur des liens et à révéler des données.", ajoute M. Van de Meulebroucke. "."Source : Phished Trouvez-vous cette étude pertinente ?Les employés de votre organisation sont-ils suffisamment formés pour reconnaître et éviter les tentatives de phishing ?