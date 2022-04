Avec l'augmentation du risque de cyber-attaque, la demande de cybersécurité a augmenté dans une large mesure, ce qui crée de nombreux emplois dans ce secteur. Il est vrai qu'il n'est pas si simple de pourvoir des millions d'emplois. C'est pour cette raison que Microsoft a décidé d'impliquer près de 23 pays. L'objectif est que d'ici 2025, 3,5 millions d'emplois soient créés dans le secteur de la cybersécurité.Mais avant de commencer à travailler, une formation de base est très importante. À cette fin, Microsoft a prévu de lancer des programmes de formation dans différents pays du monde, notamment aux États-Unis, au Canada, en Inde, en Australie, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni, en Pologne, en Allemagne et dans d'autres pays européens. Jusqu'à présent, Microsoft a mené sa campagne de formation aux États-Unis uniquement, en impliquant ses 135 collèges dans différents endroits. Microsoft a pour objectif de faire équipe avec les différentes parties prenantes de ces pays, comme les gouvernements, les entreprises privées, les ONG, les établissements d'enseignement, etc.Les pays sélectionnés pour le programme de formation ont des caractéristiques communes, comme les menaces élevées en matière de cybersécurité et les lacunes dans la diversification des emplois dans le secteur de la cybersécurité. Ces pays manquent de diversification dans leur secteur de la cybersécurité. Selon une estimation, la représentation des femmes n'est que de 17 % dans le secteur de la cybersécurité de deux douzaines de pays.Ainsi, le fait d'ignorer les femmes dans le secteur de la cybersécurité a eu des conséquences sur les emplois vacants. Microsoft souhaite donc renforcer la position des femmes dans ce domaine, au même titre que celle des hommes.De cette façon, les hommes et les femmes travaillent ensemble contre les cybermenaces, ce qui rend le secteur plus puissant et plus durable. Microsoft a également collaboré avec l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économiques, afin de mieux comprendre les difficultés rencontrées par les pays en matière de programmes de formation au niveau individuel.Microsoft offrira également plusieurs services gratuits par le biais de sa plateforme en ligne pour aider les pays dans leur formation. Microsoft admet qu'afin de pourvoir tous les emplois, ce domaine doit être accessible à tous. Mais avant de lancer une campagne, il faut d'abord comprendre les questions et les problèmes qui se posent dans ce domaine, afin de pouvoir les résoudre de la meilleure façon possible. Microsoft a collaboré avec plus de 1 000 instituts d'enseignement dans le monde, afin de former davantage de professeurs à la cybersécurité, tout comme d'autres programmes de formation en ligne qui comptent au total 15 000 apprenants en ligne sur leurs plateformes.Microsoft a déjà commencé à travailler sur le terrain, le gouvernement colombien ayant lancé diverses campagnes pour former près de 68 000 personnes, dont 20 000 femmes, en collaboration avec Microsoft. La situation est bien pire en Inde, où il y a plus d'emplois et moins de personnes qualifiées. Selon une estimation, il y aura 1,5 million d'emplois dans le domaine de la cybersécurité d'ici 2025 en Inde. Mais le manque de compétences s'élève à 42 %. C'est pourquoi Microsoft s'est associé à une ONG en Inde, qui touchera jusqu'à 6 000 étudiants de 1 000 institutions.Source : Microsoft Que pensez-vous de ce programme de Microsoft ?Pensez-vous que ce programme pourra réduire le déficit entre les hommes et les femmes travaillant dans le secteur de la cybersécurité ?