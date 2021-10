Microsoft a déclaré qu'elle offrirait des bourses ou une aide à environ 25 000 étudiants et qu'elle assurerait la formation d'enseignants nouveaux et existants dans 150 collèges communautaires du pays. L'entreprise a également déclaré qu'elle fournira gratuitement du matériel pédagogique à tous les collèges communautaires, ainsi que des études de quatre ans.", a déclaré Brad Smith, président de Microsoft, lors d'un point de presse. "".Les efforts de Microsoft interviennent alors que les États-Unis ont été confrontés à certains des piratages les plus vastes et les plus sophistiqués qu'ils aient jamais connus, notamment l'attaque SolarWinds qui, selon les responsables américains, a touché moins de 100 entités, dont de nombreuses au sein du gouvernement fédéral, alors que plus de 18 000 ont téléchargé le logiciel affecté.En août, le président Joe Biden a organisé ici une réunion avec Microsoft et d'autres grandes entreprises technologiques afin d'améliorer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement technologique.Les emplois sont apparus comme une préoccupation majeure de la réunion de la Maison Blanche, les responsables ayant déclaré qu'un demi-million d'emplois n'étaient toujours pas pourvus.Les emplois sont apparus comme une préoccupation majeure de la réunion de la Maison Blanche, les responsables ayant déclaré qu'un demi-million d'emplois n'étaient toujours pas pourvus.M. Smith a déclaré qu'un grand nombre des clients avec lesquels Microsoft travaille et qui ont été victimes de piratages auraient pu les prévenir ou les atténuer en mettant en place de meilleures pratiques, mais beaucoup d'entre eux ne disposent pas du personnel de cybersécurité nécessaire pour le faire.", a déclaré M. Smith, notant que les emplois étaient rémunérés en moyenne à plus de 105 000 dollars et que pour deux emplois pourvus, un reste ouvert.Source : MicrosoftQu'en pensez-vous ?