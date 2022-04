Selon le dernier rapport sur l'état de la sécurité de Splunk, 65 % des personnes interrogées déclarent avoir constaté une augmentation des tentatives de cyberattaques. En outre, beaucoup ont été directement touchés par des violations de données et des attaques coûteuses de ransomware, qui ont épuisé les équipes de sécurité.Près de la moitié (49 %) des entreprises déclarent avoir subi une violation de données au cours des deux dernières années, contre 39 % l'année précédente. 79 % des personnes interrogées déclarent avoir été confrontées à des attaques de ransomware, et 35 % admettent qu'une ou plusieurs de ces attaques leur ont fait perdre l'accès à leurs données et systèmes.En outre, 59 % des équipes de sécurité déclarent avoir dû consacrer beaucoup de temps et de ressources à la remédiation, contre 42 % il y a un an. 54 % des personnes interrogées déclarent que leurs applications critiques ont subi des interruptions non planifiées liées à des incidents de cybersécurité au moins une fois par mois.Le temps médian de récupération après une interruption non planifiée liée à des incidents de cybersécurité est de 14 heures. Les personnes interrogées estiment que le coût de ces temps d'arrêt s'élève en moyenne à 200 000 dollars par heure. 64 % des professionnels de la sécurité ont également déclaré qu'il est difficile de se tenir au courant des nouvelles exigences en matière de sécurité, contre 49 % il y a un an.", explique Ryan Kovar, stratège distingué en sécurité chez Splunk. "."En plus de tout cela, la pénurie de compétences se fait sentir, 53 % des personnes interrogées déclarent ne pas pouvoir embaucher suffisamment de personnel et 58 % citent l'incapacité à trouver des talents possédant les bonnes compétences. 68 % affirment que la pénurie de talents a directement conduit à l'échec d'un ou plusieurs projets/initiatives, tandis que 73 % des personnes interrogées déclarent que des travailleurs ont démissionné en invoquant l'épuisement professionnel.Source : Splunk Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Au sein de votre entreprise, quelles sont les principales conséquences de cette pénurie de compétences en sécurité ?