Une nouvelle étude publiée par la société de cybersécurité Cobalt révèle que 45 % des personnes interrogées dans le domaine de la sécurité déclarent que leur service connaît actuellement une pénurie de personnel.L'étude s'appuie sur une enquête menée auprès de plus de 600 professionnels de la sécurité et du développement et sur l'analyse des données de plus de 2 000 pentests pour quantifier l'impact de la pénurie de main-d'œuvre sur les équipes de sécurité et de développement.Elle révèle que 90 % des personnes interrogées qui ont souffert de la pénurie ou perdu des membres de leur équipe ont du mal à gérer la charge de travail. 96 % des équipes de sécurité affirment qu'il en résulte un ralentissement de la mise en place de correctifs pour les vulnérabilités critiques.Seulement 7 % des équipes de développement affirment avoir été dotées d'un personnel adéquat pendant au moins six mois et s'attendent à ce qu'il en soit de même pour les six prochains mois. La majorité (97 %) des développeurs affirment que ces difficultés rendent plus difficile le respect des délais critiques pour le lancement de fonctionnalités, et 80 % d'entre eux déclarent que ces difficultés compromettent la qualité et la sécurité du code des développeurs.Jay Paz, directeur des opérations et de la recherche de Pentest, déclare : "Source : Cobalt Que pensez-vous de ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ?Comment cette pénurie de personnel dans les équipes de sécurité affecte-t-elle votre organisation et ses activités ?