Si les cryptominers sont les logiciels malveillants les plus couramment observés, les chercheurs ont découvert une utilisation accrue des portes dérobées, des rootkits et des voleurs d'identifiants.Les portes dérobées, qui permettent à un acteur de la menace d'accéder à un système à distance et sont utilisées pour établir la persistance dans l'environnement compromis, ont été rencontrées dans 54 % des attaques (en hausse de 9 % par rapport à 2020). En outre, la moitié des images de conteneurs malveillants (51 %) analysées par les chercheurs contenaient des vers, qui permettent aux attaquants d'accroître la portée de leur attaque avec un minimum d'effort (en hausse de 10 % par rapport à 2020).Les attaquants ont également élargi leurs cibles pour inclure les environnements CI/CD et Kubernetes. En 2021, 19 % des images de conteneurs malveillantes analysées ciblaient Kubernetes, y compris les kubelets et les serveurs API, soit une hausse de 9 % par rapport à l'année précédente.", déclare Assaf Morag, responsable de l'intelligence des menaces et de l'analyse des données au sein de l'équipe Nautilus d'Aqua. "Le rapport montre également que les attaques de la chaîne d'approvisionnement représentent 14,3 % de l'échantillon d'images des bibliothèques d'images publiques, ce qui montre que ces attaques continuent d'être une méthode efficace pour attaquer les environnements natifs du cloud.La vulnérabilité zero-day de Log4j a été immédiatement exploitée dans la nature. Team Nautilus a détecté de multiples techniques malveillantes utilisées pour ce faire, notamment des logiciels malveillants connus, des exécutions sans fichier, des exécutions de reverse shell et des fichiers téléchargés et exécutés depuis la mémoire.", ajoute M. Morag. "."Source : Aqua Security Que pensez-vous de ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ?Les environnements natifs du cloud sont-ils plus attaqués au sein de votre organisation ?