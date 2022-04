Les courtiers d'accès initial (IAB) : Ils infiltrent les réseaux cibles, établissent la persistance et se déplacent latéralement pour compromettre la plus grande partie possible du réseau, puis vendent l'accès à d'autres acteurs de la menace.





Les fournisseurs de ransomware-as-a-Service (RaaS) : Qui fournissent le code réel du ransomware, les mécanismes de paiement, gèrent les négociations avec la cible et fournissent d'autres ressources de " service client " aux attaquants et aux victimes.





Les affiliés du ransomware : Ceux-ci passent un contrat avec le fournisseur RaaS, sélectionnent les organisations ciblées, puis réalisent l'attaque réelle du ransomware.





Bourses de crypto-monnaies : Ils blanchissent le produit de l'extorsion.

Ces attaques sont complexes et s'apparentent aux opérations furtives menées par les acteurs de la menace étatique, ce qui signifie que les attaques par ransomware sont devenues plus difficiles à défendre pour la plupart des organisations, et que les acteurs de la menace enhardis ont augmenté leurs demandes de rançon, car de plus en plus d'organisations choisissent de payer.", déclare Lior Div, PDG et cofondateur de Cybereason.Au lieu de payer, ce qui ne garantit pas la récupération des données, peut avoir des implications juridiques et risque d'encourager de nouvelles attaques, Cyberreason suggère aux entreprises de se concentrer sur des stratégies de détection et de prévention précoces afin de mettre fin aux attaques par ransomware dès les premiers stades, avant que les systèmes et les données critiques ne soient mis en danger.Source : Cybereason Quel est votre avis sur ce type d'attaque ?Quelle est la position de votre entreprise en ce qui concerne les rançons ? choisit-elle de payer ?