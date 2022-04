Le shadow IT - les applications qui font partie de l'écosystème de l'entreprise mais qui ne sont pas approuvées par l'équipe informatique - est très préoccupant car si les équipes informatiques ne savent pas que ces applications existent, elles n'ont aucun moyen de protéger les données sensibles qui y transitent. Cependant, le suivi de l'achat de ces applications non approuvées devient plus difficile dans un monde distant et hybride. Plus de la moitié (52 %) des personnes interrogées déclarent que les employés achètent leurs propres applications à l'insu de l'équipe informatique et 36 % déclarent que la même chose se produit avec les responsables de secteur d'activité (LOB).Pour faire face à ce problème, 64 % des personnes interrogées évaluent ou déploient des outils de gestion SaaS pour mieux gérer ces défis dans les deux prochaines années. Les responsables technologiques prévoient également d'améliorer les processus (69 %) et d'augmenter les effectifs informatiques (50 %).L'effet de la pandémie est également évident, puisque 54 % des personnes interrogées indiquent que les dirigeants de leur entreprise considèrent la technologie différemment aujourd'hui qu'avant le début de la pandémie COVID-19. La pandémie a entraîné une augmentation de l'adoption des outils SaaS (53 %) et, par conséquent, une augmentation des risques de sécurité (32 %) et une plus grande attention portée à la sécurité au sein des organisations (26 %).", explique Uri Haramati, PDG et cofondateur de Torii. "."Source : Torii Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?