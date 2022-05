Mais le rapport de Prevalent révèle également que 8 % des entreprises n'ont pas mis en place de programme de réponse aux incidents impliquant des tiers, tandis que 23 % adoptent une approche passive de la réponse aux incidents impliquant des tiers.La gestion des risques liés aux tiers (TPRM) devient plus stratégique, mais 45 % des entreprises utilisent encore des feuilles de calcul manuelles pour évaluer les risques liés aux tiers. Deux tiers des personnes interrogées déclarent que leurs programmes TPRM ont plus de visibilité auprès des cadres et du conseil d'administration par rapport à l'année dernière. Toutefois, pour y parvenir, il a fallu faire face à une augmentation massive des problèmes de cybersécurité liés aux fournisseurs et aux vendeurs tiers, tels que Log4j, la rupture de la chaîne d'approvisionnement de Toyota et l'attaque par ransomware de Kaseya.Ces processus manuels ajoutent une complexité et un temps inutiles aux audits des risques liés aux tiers, 32 % des répondants déclarant qu'il faut plus d'un mois - plus de 90 jours dans certains cas - pour produire les rapports et les preuves nécessaires pour répondre aux audits réglementaires.", déclare Brad Hibbert, directeur de la stratégie de Prevalent. "."Source : Prevalent Trouvez-vous cette étude pertinente ?Comment sont évalués les risques liés aux parties tierces au sein de votre entreprise ?