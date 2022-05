L'équipe de Norton Labs a repéré des deepfakes utilisés pour créer de faux profils de médias sociaux et diffuser de la propagande dans le cadre de la guerre actuelle en Ukraine, mais aussi pour des intentions moins malveillantes, comme la création de vidéos amusantes.Les arnaques aux crypto-monnaies gagnent également en popularité à mesure que les crypto-monnaies sont adoptées par les consommateurs. Norton Labs a repéré plus de 29 millions de dollars de bitcoins volés en 2021 et s'attend à ce que ce chiffre continue d'augmenter en 2022, à mesure que la valeur du marché des crypto-monnaies augmente. Les arnaqueurs de crypto-monnaies capitalisent souvent sur les événements mondiaux -- plus récemment, ils ont utilisé la crise humanitaire en Ukraine pour voler les dons des investisseurs philanthropiques en crypto-monnaies.", explique Darren Shou, responsable de la technologie chez NortonLifeLock. "."De janvier à mars de cette année, Norton a bloqué 16,3 millions de tentatives de phishing, 78,9 millions de menaces de fichiers, 227 000 menaces mobiles et 86 000 attaques de ransomware.Source : Norton Labs Qu'en pensez-vous ?