Elon Musk se glissant lui-même dans les messages et demandant d'investir dans Twitter est une idée vraiment étrange. Cela justifie vraiment le surnom de "mauvais acteur" pour beaucoup des cybercriminels.La société de cybersécurité et d'antivirus McAfee a récemment documenté un système d'enrichissement rapide utilisé en ligne, qui a permis de récolter plus de 1,3 million de dollars sous forme de crypto-monnaie. Le schéma est exactement le même que celui d'un appel ou d'un e-mail de type escroquerie : quelqu'un se fait passer pour une autre personne, puis vous harcèle, vous contraint et vous fait chanter de manière émotionnelle pour que vous lui envoyiez de l'argent. Si l'exemple d'Elon Musk cité plus haut est une itération courante de ce stratagème, d'autres cybercriminels se font passer pour Jack Dorsey ou même Cathie Wood.Ces personnes se glissent dans les messages pour demander d'investir dans de nouvelles start-ups, voire dans leur propre entreprise.Comment rester prudent en ligne ? le moyen le plus simple à l'heure actuelle est un processus simple. Si une personne célèbre vous a envoyé un message, demandez-vous : est-ce que je connais cette personne dans la vie réelle ? Si la réponse est non, ignorez le message.Source :Qu'en pensez-vous ?