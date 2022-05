L'étude a interrogé 1 800 décideurs en matière de sécurité informatique dans des entreprises de plus de 1 000 employés et révèle que 92 % des personnes interrogées ont déclaré avoir ressenti une pression accrue pour protéger leur organisation contre les cyberattaques au cours de l'année écoulée.Parmi les autres résultats, 83 % estiment que les approches traditionnelles ne protègent pas contre les menaces modernes et que nous devons changer la donne lorsqu'il s'agit de faire face aux attaquants. 79 % des décideurs en matière de sécurité ont acheté des outils qui ont échoué au moins une fois, notamment en raison d'une mauvaise intégration, de l'incapacité à détecter les attaques modernes et du manque de visibilité. En outre, 71 % des personnes interrogées pensent que les cybercriminels dépassent les outils actuels et que l'innovation en matière de sécurité a des années de retard sur celle des pirates.En outre, 72 % des personnes interrogées pensent qu'elles ont peut-être été victimes d'une violation et qu'elles ne le savent pas, 43 % d'entre elles estimant que cela est "probable". 83 % affirment que les décisions du conseil d'administration en matière de sécurité sont influencées par les relations existantes avec les fournisseurs de sécurité et d'informatique, et 87 % des personnes interrogées déclarent que les récentes attaques très médiatisées ont permis aux conseils d'administration de commencer à s'intéresser de près à la cybersécurité.", déclare Tim Wade, directeur adjoint de la technologie chez Vectra. "."Source : Vectra AI Trouvez-vous cette étude pertinente ?A votre avis, pourquoi les entreprises accusent-elles une lacune entre la sécurité et les menaces actuelles ?