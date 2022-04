Et pourtant, 31 % des entreprises ne pensent pas que les initiés constituent une menace importante. En effet, seuls 37 % des participants déclarent avoir des équipes dédiées aux menaces internes, et 70 % des organisations de la région EMEA n'ont pas de stratégie pour stopper les menaces internes.La majorité des répondants mettent en cause le manque de budget (39 %) et d'expertise interne (38 %), mais d'autres problèmes abondent. 33 % déclarent que l'indifférence de leur organisation à l'égard des menaces internes est due à des obstacles internes tels que le manque de soutien de la part de la direction.Chris Waynforth, AVP Northern Europe chez Imperva, déclare : "Lorsqu'on leur demande comment elles prévoient de faire face au nombre de violations de politiques, de brèches et d'identifiants compromis, entre 29 et 37 % des entreprises déclarent vouloir acquérir de nouveaux outils de sécurité pour combler leurs lacunes actuelles en matière d'utilisation non autorisée des identifiants.", ajoute M. Waynforth. "Source : Imperva Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Votre organisation est-elle souvent victime d'incidents causés par des menaces internes ?