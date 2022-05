Ces tests sont beaucoup plus approfondis que les tests classiques car ils ne se concentrent pas uniquement sur la détection des menaces. Il ne s'agit que de la première étape du processus de test d'AV-TEST.Dans ses tests de performance des solutions de protection contre les attaques de ransomware, AV-TEST a attribué aux logiciels testés une note sur un maximum possible de 36. Un grand nombre des produits qu'ils ont testés pour les systèmes d'exploitation Windows 10 ont réussi à obtenir la note maximale. Bitdefender, F-Secure, G DATA, Kaspersky, Microworld ainsi que l'antivirus intégré de Microsoft obtiennent tous la note maximale.Cependant, les fournisseurs d'antivirus les plus connus n'ont obtenu que 33 points, tandis que d'autres, comme Avast, ont fait encore pire en n'obtenant que 30 points, ce qui est assez faible.AV-TEST a également effectué des tests d'attaque anticipée pour plusieurs programmes destinés à protéger les utilisateurs contre le vol de données et les ransomwares. Ces logiciels ont été notés sur une échelle de 45 points au lieu de 65, car ils tentent de vous protéger contre des attaques beaucoup plus importantes et graves. La grande majorité des produits de cette catégorie qui ont été testés ont obtenu la note maximale, c'est-à-dire qu'ils ont obtenu 45 sur 45.Cela inclut Avast, qui a réussi à obtenir la note maximale malgré ses performances médiocres dans d'autres catégories. Aronis, AVG, Bitdefender, F-Secure et G DATA ont également obtenu la note maximale dans ce test, ce qui indique que de nombreuses sociétés d'antivirus couvrent toutes les bases en ce qui concerne les attaques de ransomware et les tentatives de vol de données. Les consommateurs doivent acheter un antivirus dès que possible, et ces tests montrent combien d'excellentes options ils ont sur le marché. Microsoft Defender a obtenu la note maximale dans ces deux tests, ce qui indique que vous n'avez peut-être pas besoin de payer pour un antivirus si vous utilisez Windows.Si les attaques de ransomware sont très dangereuses, celles des voleurs de données peuvent être beaucoup plus complexes. Ces attaques se font passer pour des attaques de ransomware qui ne chiffrent qu'une petite partie de vos données, mais cela sert surtout de distraction pendant que le malware vole beaucoup plus de données en arrière-plan. Cela montre à quel point il est important de repousser les voleurs de données, car leurs attaques sont plus dommageables pour le consommateur moyen et pour les entreprises.AV-TEST a réalisé ces tests en exposant les solutions de protection contre les logiciels malveillants les plus populaires à dix types d'attaques différents, et beaucoup d'entre elles ont réussi à repousser une grande partie de ces attaques. Cela en dit long sur la qualité de la protection antivirus dont disposent la plupart des gens à l'heure actuelle. Malgré cela, de nombreuses cyber-attaques continuent de se produire, ce qui suggère que trop peu de personnes ont recours aux antivirus de haute qualité qui peuvent les tenir en échec. L'éducation des consommateurs est d'une importance capitale pour que la fréquence de ces attaques puisse être réduite.Source : AV-TEST Trouvez-vous ces résultats pertinents ?