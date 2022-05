Hitachi ID, un fournisseur de logiciels de gestion d'identité, a récemment mené une enquête auprès d'une centaine de cadres supérieurs afin de déterminer le niveau de cybersécurité qu'ils respectaient. Cela étant dit, il est important de noter que 46 % des responsables informatiques écrivent leurs mots de passe d'entreprise sur des documents partagés, ce qui les expose à de graves risques de compromission de la sécurité si cela se sait.63 % de ces responsables informatiques ont déclaré qu'ils acquièrent et dispensent une formation à l'hygiène des mots de passe chaque année, mais malgré cela, ils ne semblent pas connaître les aspects fondamentaux des bonnes pratiques de cybersécurité. Si 30 % des responsables informatiques déclarent utiliser les gestionnaires de mots de passe qui leur sont proposés par leur entreprise, ils sont toutefois loin d'être aussi nombreux à commettre l'une des erreurs les plus graves en matière d'hygiène des mots de passe.Il semble également y avoir un problème pour assurer la cybersécurité en contrôlant les employés qui quittent l'entreprise. Seul un tiers des employés, 33 % pour être exact, ont déclaré qu'ils pouvaient transférer des mots de passe et des informations de connexion en toute confiance. Cela peut entraîner une situation très désordonnée en matière de cybersécurité dans les entreprises, et explique pourquoi les grandes entreprises subissent si fréquemment des cyberattaques.Tant que ces responsables informatiques ne suivront pas les bonnes pratiques, il sera difficile de convaincre les gens ordinaires et les employés de faire de même.Source : Hitachi ID Trouvez-vous cette étude pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?