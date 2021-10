Gérer les différents problèmes, mises à jour et fenêtres s’affichant sur son ordinateur (67%)

Ainsi, Avast révèle dans son étude mondiale les différentes attitudes adoptées à l'égard d'Internet avec des différences selon l'âge, le sexe et l'emplacement géographique.Paradoxalement, ce sont les tâches relativement simples qui engendrent le plus de difficultés pour les consommateurs. Les trois principaux problèmes identifiés par les personnes sondées sont :

Gérer les différents problèmes, mises à jour et fenêtres s'affichant sur son ordinateur (67%)

Configurer de nouveaux appareils ou se connecter au Wi-Fi (54%)

Régler ses paramètres de confidentialité (50%)

Et quand vient l'heure de demander de l'aide, les sentiments et impressions divergent :

82% (contre 69% dans le monde) admettent avoir l'impression d'être un fardeau lorsqu'ils demandent de l'aide.

Un ressenti injustifié puisque la plupart des aidants en France expriment des sentiments positifs tels que l'impression de sentir utile (60%), d'être fiers (24%) et valorisés (22%).

En ce qui concerne la protection en ligne, 30% des Français estiment qu'ils n'ont pas suffisamment de connaissances en la matière (contre 27% dans le monde). Ce pourcentage est le plus élevé parmi les 35-44 ans (32%), suivi par les plus de 65 ans (31%).Pour se protéger en ligne, les personnes interrogées ont déclaré utiliser :

74% : un antivirus

59% : un pare-feu

51% : un navigateur web sécurisé

39% : un gestionnaire de mots de passe

33% : un logiciel pour mettre à jour les drivers

32% : un VPN

27% : un logiciel anti-tracking

Les personnes ne disposant pas d'antivirus sont 12% à admettre ne pas savoir de quoi il s'agit (contre 18% dans le monde) et 23% ne savent pas comment l'installer (même chiffre au niveau monde).Avast a mené une enquête auprès de 16 147 utilisateurs en ligne dans 17 pays à travers le monde. Avast a commandé l'étude à l'institut de recherche YouGov (qui l'a menée du 15 au 27 juin 2021) en Argentine, en Australie, au Brésil, en République Tchèque, en France, en Inde, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en Russie, en Slovaquie, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, et à l'institut de recherche Forsa en Autriche, en Allemagne et en Suisse. L'étude a été menée auprès de plus de 1 000 personnes dans chaque pays, à l'exception de l'Autriche et de la Suisse, où Forsa a interrogé plus de 500 personnes. Les points de données mondiaux de ce rapport couvrent les résultats de tous les pays, à l'exception des données qui montrent les résultats par tranche d'âge ou par sexe, où les marchés germanophones sont exclus.Source : Avast