Plus de 46 000 personnes ont déclaré avoir perdu plus d'un milliard de dollars dans des arnaques aux crypto-monnaies depuis le début de 2021

L'engouement pour les crypto-monnaies était à son comble l'année dernière, le bitcoin ayant atteint le niveau record de 69 000 dollars en novembre.Les rapports indiquent que les médias sociaux et les crypto-monnaies sont une combinaison combustible pour la fraude, a déclaré l'agence, ajoutant qu'environ 575 millions de dollars de toutes les pertes liées aux fraudes en monnaie numérique concernaient des "opportunités d'investissement bidon".Près de quatre dollars sur dix perdus dans le cadre d'une fraude provenant des médias sociaux l'ont été en crypto, bien plus que tout autre mode de paiement, Instagram, Facebook, WhatsApp et Telegram étant les principales plateformes de médias sociaux dans ces cas, selon le rapport.La perte moyenne déclarée pour un individu était de 2 600 dollars et le bitcoin , le tether et l'ether étaient les principales crypto-monnaies que les gens utilisaient pour payer les escrocs, a déclaré la FTC.Source : FTCQu'en pensez-vous ?Avez-vous déjà été victime, ou connaissez-vous des victimes d'arnaque aux cryptomonnaies ? les pertes étaient-elles importantes ?