Le rapport State of the Modern SOC de Deepwatch est basé sur une enquête menée par Dimensional Research auprès de plus de 300 professionnels de la sécurité, travaillant dans des organisations américaines de 1 000 employés ou plus.Il en ressort notamment que la quasi-totalité (93 %) des professionnels de la sécurité s'efforcent de réduire les temps de réponse et qu'un nombre encore plus important (99 %) d'entre eux pensent avoir besoin d'une plus grande automatisation ou souhaitent en savoir plus sur l'automatisation de la réponse aux incidents de sécurité dans leur organisation. L'automatisation profiterait grandement aux organisations qui manquent de ressources. L'étude révèle que 38 % des équipes de sécurité des entreprises de plus de 1 000 employés ne disposent toujours pas des ressources nécessaires pour assurer une couverture SOC 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ; 30 % d'entre elles n'ont une couverture SOC que pendant les heures de bureau et 8 % n'ont pas de SOC.", déclare Wesley Mullins, directeur de la technologie chez Deepwatch. "".Parmi les 85 % de professionnels de la sécurité qui ont signalé des impacts commerciaux évitables découlant d'une réponse insuffisante, 63 % font état des conséquences du blocage de l'accès à leurs systèmes, entraînant des temps d'arrêt, et 47 % d'un impact négatif sur l'expérience client.", ajoute Mullins. "."Source : Deepwatch Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?