C'est l'une des conclusions d'un nouveau rapport de la société de gestion de données Cohesity, qui montre également que, parmi les personnes interrogées qui pensent que la collaboration est faible entre l'informatique et la sécurité, près de la moitié pensent que leur organisation est plus exposée aux cybermenaces en conséquence.Basé sur une enquête menée auprès de plus de 2 000 décideurs informatiques et professionnels de la sécurité aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, le rapport montre que 43 % des personnes interrogées affirment que la collaboration entre les deux groupes est restée la même face à l'augmentation des cyberattaques. Mais 8 % des personnes interrogées affirment que la collaboration a en fait diminué, les décideurs informatiques étant les plus susceptibles d'être de cet avis.En outre, 75 % des personnes interrogées (69 % des décideurs informatiques et 82 % des SecOps) pensent que la pénurie de compétences a un impact.", déclare Brian Spanswick, directeur de l'information et de la sécurité chez Cohesity. "."La disparité est encore plus grande en ce qui concerne les sauvegardes. Alors que 51 % des décideurs informatiques déclarent qu'il s'agit d'une priorité absolue et d'une capacité critique, seuls 36 % des répondants SecOps sont du même avis.À la question de savoir ce qui permettrait à leur organisation d'être plus sûre de pouvoir restaurer rapidement les systèmes d'entreprise en cas d'attaque par ransomware, 44 % des personnes interrogées (45 % des décideurs informatiques et 43 % des personnes interrogées par SecOps) répondent qu'une meilleure communication et collaboration entre l'informatique et la sécurité est essentielle. 83 % des personnes interrogées reconnaissent que si la sécurité et l'informatique collaboraient plus étroitement, leur organisation serait mieux préparée à se remettre des cybermenaces.Source : Cohesity Que pensez-vous de ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ?Comment la relation entre les décideurs informatiques et les responsables de la sécurité a-t-elle évolué dans votre entreprise au cours de ces derniers mois ?