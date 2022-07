Au cours d'un mois moyen, 75 messages malveillants pour 100 boites aux lettres échappent aux filtres de sécurité de messagerie tels que Microsoft 365 Defender. Cela signifie qu'une entreprise disposant de 5 000 boîtes aux lettres devrait détecter et répondre à 3 750 menaces malveillantes confirmées chaque mois.La majorité (79 %) de ces menaces sont des hameçonnages, c'est-à-dire des courriels contenant des URL menant à des contenus Web destinés à recueillir des identifiants de connexion, des informations personnelles ou des données de paiement. Il s'agit souvent du prélude à d'autres attaques, comme les ransomwares.Plus de la moitié (55 %) des attaques par courrier électronique de type phishing, imposture et malware détectées ont été reçues par plus d'un utilisateur. Cependant, deux tiers des attaques par courrier électronique ont été envoyées à un à dix utilisateurs, ce qui suggère que les attaques étaient ciblées. Ces menaces ciblées ou uniques sont bien sûr plus difficiles à bloquer.", explique Mike Fleck, vice-président du marketing chez Cyren. "."La technique la plus fréquente utilisée par les attaquants pour échapper à la détection est l'envoi d'e-mails à partir d'un domaine de messagerie Web bien connu comme gmail.com. Cette technique représente 32 % des techniques d'évasion utilisées.L'étude révèle que les modèles de détection automatique ont repéré 99 % des menaces confirmées. Sur le 1 % qui a nécessité une analyse manuelle, 41 % étaient suspects et 59 % se sont révélés être de faux négatifs.", ajoute M. Fleck. "Le rapport conclut que les organisations peuvent grandement améliorer leur capacité à prévenir les attaques en optimisant leurs capacités à détecter et à contenir rapidement le phishing évasif.Source : Cyren Qu'en pensez-vous ? trouvez-vous cette étude pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?