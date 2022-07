Cependant, près de 60 % n'ont automatisé les sauvegardes que vers un référentiel central.", explique Jon Fielding, directeur général EMEA chez Apricorn.L'étude montre également que 15 % des décideurs informatiques interrogés déclarent que le plus gros problème de la mise en œuvre d'un plan de cybersécurité est de ne pas disposer d'une sauvegarde suffisamment robuste pour permettre une récupération rapide en cas d'attaque. Pourtant, plus de 70 % d'entre eux ont dû récupérer des données à partir d'une sauvegarde et 26 % ont subi une perte de données, les personnes interrogées admettant n'avoir pu récupérer que certaines données/documents ou avoir échoué parce qu'elles n'avaient pas mis en place des processus de sauvegarde robustes.", déclare M. Fielding. "."Source : Apricorn Qu'en pensez-vous ?