Sur plus de 600 personnes interrogées dans le cadre de l'enquête, 79 % ont été victimes d'une attaque par ransomware au cours de l'année écoulée, 17 % subissant des attaques hebdomadaires et 13 % quotidiennes.Plus des trois quarts (79 %) des répondants à l'enquête déclarent que la préparation aux ransomwares figure parmi les cinq premières priorités de leur liste de professionnels de l'entreprise.", explique Christophe Bertrand, directeur de pratique chez ESG. "Parmi les autres conclusions, 39 % des attaques réussies par ransomware touchent les données dans le cloud et 40 % les systèmes de stockage. Cependant, seule une entreprise sur sept déclare protéger plus de 90 % de ses applications critiques contre les cyberattaques.Selon le rapport, le fait de disposer d'une sauvegarde aérienne et la possibilité de restaurer les données de manière granulaire sont apparus comme des pratiques exemplaires parmi les leaders du secteur, les méthodologies hybrides étant les plus favorisées. Dans le contexte de la sauvegarde des données du cloud, cela signifie permettre aux copies de sauvegarde ou de restauration d'être physiquement et logiquement séparées du reste du réseau.", explique Jakob Østergaard, directeur technique chez Keepit. "Source : Keepit Qu'en pensez-vous ?Votre entreprise adopte-t-elle ces systèmes de sauvegarde contre les attaques de ransomware ?