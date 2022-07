Les criminels utilisent souvent le dark web pour obtenir des données privées mal acquises, notamment des informations sur les cartes de crédit, les comptes bancaires, etc. Le prix de ces données pourrait être assez élevé, mais malgré cela, il est possible d'obtenir la totalité des informations personnelles d'une personne pour un peu plus de 1 100 dollars, ou 1 115 dollars pour être précis. Ces données sont si complètes qu'elles peuvent être utilisées pour forger de fausses identités sous le nom de la victime.Le prix de vente des données de cartes de crédit sur le dark web varie considérablement. Les détails d'une carte de crédit donnant accès à un compte pouvant contenir jusqu'à 5 000 dollars sont vendus pour 120 dollars, ce qui est une somme étonnamment faible compte tenu des profits potentiels qu'ils peuvent permettre aux criminels de réaliser.Ces cartes de crédit sont les plus chères qui puissent être achetées sur le dark web, et de nombreux détails de cartes peuvent également être achetés pour seulement 10 dollars, comme les détails de connexion d'un compte Walmart contenant des informations de carte de crédit. Par ailleurs, un compte Gmail piraté coûte 65 dollars sur le dark web, tandis que Facebook coûte 45 dollars et Instagram 40 dollars.Cela montre à quel point le vol de données financières est devenu répandu. Les acteurs malveillants sont capables de faire des profits même s'ils vendent ces détails à des prix très réduits, ce qui indique qu'ils ont probablement beaucoup de données qu'ils peuvent commencer à diffuser.Source : PrivacyAffairs Qu'en pensez-vous ?