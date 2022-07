L'application qui entreprend une « récolte excessive de données »

Le Project Texas

Pendant des années, TikTok a répondu aux préoccupations en matière de confidentialité des données en promettant que les informations recueillies sur les utilisateurs aux États-Unis seraient stockées aux États-Unis, plutôt qu'en Chine, où se trouve ByteDance, la société mère de la plateforme vidéo. Mais selon les fuites audio de plus de 80 réunions internes de TikTok, les employés de ByteDance basés en Chine ont accédé à plusieurs reprises à des données non publiques sur les utilisateurs américains de TikTok – exactement le type de comportement qui a inspiré l'ancien président Donald Trump à menacer d'interdire l'application aux États-Unis.Les enregistrements, qui ont été examinés par un quotidien américain, contiennent 14 déclarations de neuf employés différents de TikTok indiquant que les ingénieurs en Chine ont eu accès aux données américaines au moins entre septembre 2021 et janvier 2022. Malgré le témoignage sous serment d'un dirigeant de TikTok lors d'une audience au Sénat d'octobre 2021 selon lequel une « équipe de sécurité américaine de renommée mondiale » décide qui a accès à ces données, neuf déclarations de huit employés différents décrivent des situations où les employés américains ont dû se tourner vers leurs collègues en Chine pour déterminer comment les données des utilisateurs américains circulaient. Le personnel américain n'avait pas la permission ou ne savait pas comment accéder aux données par lui-même, selon les enregistrements.« Tout se voit en Chine », a déclaré un membre du département Trust and Safety de TikTok lors d'une réunion en septembre 2021. Lors d'une autre réunion en septembre, un directeur a qualifié un ingénieur basé à Pékin de « maître administrateur » qui « a accès à tout ».Les enregistrements vont de réunions en petits groupes avec des chefs d'entreprise et des consultants à des présentations de politiques et sont corroborés par des captures d'écran et d'autres documents, fournissant une grande quantité de preuves pour corroborer les rapports antérieurs d'employés basés en Chine accédant aux données des utilisateurs américains. Leur contenu montre que les données ont été consultées beaucoup plus fréquemment et récemment que précédemment, brossant un tableau riche des défis auxquels l'application de médias sociaux la plus populaire au monde a été confrontée pour tenter de séparer ses opérations américaines de celles de sa société mère à Pékin. En fin de compte, les enregistrements suggèrent que la société a peut-être induit en erreur les législateurs, ses utilisateurs et le public en minimisant le fait que les données stockées aux États-Unis pouvaient toujours être consultées par les employés en Chine.En réponse à une liste exhaustive d'exemples et de questions sur l'accès aux données, la porte-parole de TikTok, Maureen Shanahan, a répondu par une courte déclaration : « Nous savons que nous sommes parmi les plateformes les plus examinées du point de vue de la sécurité, et nous visons à lever tout doute sur la sécurité des données des utilisateurs américains. C'est pourquoi nous embauchons des experts dans leurs domaines, travaillons continuellement pour valider nos normes de sécurité et faisons appel à des tiers indépendants et réputés pour tester nos défenses ».«TikTok n'est pas qu'une simple application de partage de vidéos. C'est le loup déguisé en agneau. Elle recueille des masses de données sensibles qui, selon de nouveaux rapports, sont consultées à Pékin. Il est clair que TikTok pose un risque inacceptable pour la sécurité nationale en raison de sa collecte extensive de données combinée à l'accès apparemment incontrôlé de Pékin à ces données sensibles », a déclaré Brendan Carr – un responsable de la Commission fédérale des communications (FCC).Et un nouveau rapport pourrait lui donner du crédit.Des chercheurs de la société australienne de cybersécurité Internet 2.0 ont publié une analyse approfondie de l'application de médias sociaux sur les appareils Android et Apple entre le 1et le 12 juillet de cette année. Ils ont déterminé que « l'application mobile TikTok ne donne pas la priorité à la confidentialité » et disent qu'elle entreprend une « récolte excessive de données ».Le rapport de 15 pages note certains cas où l'application vérifie l'emplacement de l'appareil au moins une fois par heure. Il indique que TikTok a un accès permanent au calendrier sur le téléphone de l'utilisateur.Les chercheurs ont également découvert que l'application est capable d'évaluer toutes les autres applications en cours d'exécution sur le téléphone et de savoir quelles autres applications sont également installées sur l'appareil.Internet 2.0 a a déclaré que bien que TikTok précise que les données des utilisateurs étaient stockées à Singapour et aux États-Unis, son analyse a révélé de nombreux sous-domaines dans l'application iOS résolus dans le monde entier, notamment*: Sydney, Adélaïde et Melbourne, New York, Las Vegas, San Francisco, San José, Monrovia, Cambridge, Kansas City, Dallas et Mountain View aux États-Unis, Utama et Jakarta en Indonésie, Kuala Lumpur en Malaisie, Paris, Singapour et Baishan en Chine.« Au cours de l'analyse, nous n'avons pas pu déterminer avec une grande confiance le but de la connexion ou l'endroit où les données des utilisateurs sont stockées. La connexion au serveur chinois est gérée par Guizhou Baishan Cloud Technology, une société de cloud et de cybersécurité ».S'adressant au quotidien australien ABC, Robert Potter d'Internet 2.0 a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve spécifique que TikTok utilisait les vulnérabilités des applications pour réellement récolter des données. « Nous n'avons pas de visibilité sur ce qui est extrait exactement », a-t-il déclaré, précisant que « nous pouvons juste vous montrer ce que dit le code source et voir où les données sont envoyées... tout ce que nous pouvons dire, c'est que TikTok s'autorise à extraire les données ».Internet 2.0 a également mis en évidence des inquiétudes concernant la version Apple de l'application avec une connexion serveur à la Chine continentale « qui est gérée par l'une des 100 meilleures sociétés chinoises de cybersécurité et de données, Guizhou Baishan Cloud Technology Co., Ltd. ».Les chercheurs n'ont pas pu trouver une connexion similaire dans la version Android de l'application.Robert Potter dit qu'il n'est pas clair quelles données, le cas échéant, sont envoyées en Chine. « Sous un examen attentif, nous l'avons vu se connecter à des serveurs du monde entier, y compris en Chine ».Il a également noté que d'autres applications auront des liens de serveur vers la Chine, mais a affirmé que la société n'avait pas été totalement transparente dans le passé, avertissant que cela ne ferait qu'alimenter les inquiétudes concernant l'application.TikTok a répondu aux allégations soulevées dans le rapport. Dans une déclaration au média australien Crikey, il a déclaré que « l'adresse IP est à Singapour, le trafic réseau ne quitte pas la région et il est catégoriquement faux de laisser entendre qu'il y a une communication avec la Chine ». « Les conclusions des chercheurs révèlent des malentendus fondamentaux sur le fonctionnement des applications mobiles et, de leur propre aveu, ils ne disposent pas de l'environnement de test approprié pour confirmer leurs affirmations sans fondement ».En 2019, le Comité des investissements étrangers aux États-Unis a commencé à enquêter sur les implications pour la sécurité nationale de la collecte de données américaines par TikTok. Et en 2020, le président de l'époque, Donald Trump, a menacé d'interdire complètement l'application par crainte que le gouvernement chinois puisse utiliser ByteDance pour amasser des dossiers d'informations personnelles sur les utilisateurs américains de TikTok. La « collecte de données de TikTok menace de permettre au Parti communiste chinois d'accéder aux informations personnelles et exclusives des Américains », a écrit Trump dans son décret. TikTok a déclaré qu'il n'avait jamais partagé les données des utilisateurs avec le gouvernement chinois et qu'il ne le ferait pas si on le lui demandait.La plupart des réunions enregistrées se concentrent sur la réponse de TikTok à ces préoccupations. La société tente actuellement de rediriger ses canaux afin que certaines données « protégées » ne puissent plus circuler hors des États-Unis vers la Chine, un effort connu en interne sous le nom de Project Texas. Dans les enregistrements, le Project Texas visait à mettre fin à la grande majorité des situations où le personnel basé en Chine avait accès aux données des utilisateurs américains.Le projet Texas est la clé d'un contrat que TikTok négocie actuellement avec le fournisseur de services cloud Oracle et CFIUS. En vertu de l'accord CFIUS, TikTok conserverait les informations privées protégées des utilisateurs américains, comme les numéros de téléphone et les anniversaires, exclusivement dans un centre de données géré par Oracle au Texas (d'où le nom du projet). Ces données ne seraient accessibles que par des employés spécifiques de TikTok basés aux États-Unis. Les données considérées comme « protégées » sont toujours en cours de négociation, mais les enregistrements indiquent que toutes les données publiques, y compris les profils publics des utilisateurs et tout ce qu'ils publient, ne seront pas incluses.Sources : AFR Que pensez-vous des conclusions des chercheurs ? Êtes-vous surpris ?Que pensez-vous des propos de TikTok qui dénonce une conclusion erronée mais n'explique pas les découvertes faites sur son code source ?Comment observez-vous la situation en tenant compte du fait qu'il s'agit de la version iOS de l'application ?