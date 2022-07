La majorité des entreprises suivent l'accès géographique (61 %) et signalent les dossiers d'utilisateurs inhabituels (57 %) et/ou l'accès à l'heure de la journée (53 %) comme moyen de détecter les accès inhabituels à leurs référentiels de données.Les sauvegardes sont bien sûr essentielles pour se remettre d'une attaque, mais seulement 58 % des organisations interrogées testent quotidiennement les processus de sauvegarde et de récupération des données critiques.En revanche, les formations de sensibilisation à la cybersécurité sont plus fréquentes, puisque 63 % des entreprises interrogées les organisent au moins une fois par trimestre.", déclare Kris Lahiri, cofondateur et responsable de la sécurité chez Egnyte. "."Compte tenu de tout cela, il n'est pas vraiment surprenant que les primes de cyberassurance augmentent. 47 % des organisations interrogées ont connu des augmentations de primes de 76 % ou plus au cours de l'année écoulée.Source : Egnyte Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?