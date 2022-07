Les nouvelles données d'Arcserve montrent que la moitié des décideurs informatiques interrogés par Dimensional Research ont été ciblés par des ransomwares, 35 % indiquent que leur entreprise a dû payer plus de 100 000 dollars de rançon, et 20 % ont dû payer entre 1 et 10 millions de dollars.Interrogées sur le niveau de confiance dans la capacité de leur équipe informatique à récupérer les données perdues lors d'une attaque par ransomware, moins d'un quart (23 %) des personnes interrogées se disent très confiantes dans leur capacité à récupérer les données perdues. Les petites entreprises sont encore moins confiantes : moins de 20 % d'entre elles sont très confiantes dans leur capacité à récupérer les données perdues lors d'une attaque par ransomware.Les entreprises reconnaissent l'importance d'un investissement continu pour accroître la résilience des données. 92 % d'entre elles déclarent qu'elles réalisent des investissements supplémentaires pour se protéger contre les attaques par ransomware. Les principaux domaines d'investissement sont les suivants : logiciels de sécurité (64 %), formation et certification (50 %) et services gérés (43 %).Une solide stratégie de reprise après sinistre et des systèmes de sauvegarde actualisés sont également considérés comme essentiels. 58 % des personnes interrogées déclarent qu'elles s'appuieront sur les sauvegardes existantes pour rétablir les opérations aussi rapidement que possible en cas d'attaque par ransomware.", déclare Florian Malecki, vice-président exécutif du marketing chez Arcserve. "."Source : Arcserve Trouvez-vous cette étude pertinente ?Quelle est la position actuelle de votre organisation face aux attaques de ransomware ? peut-elle y faire face efficacement ?