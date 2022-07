Ce constat issu du Veeam Data Protection Trends Report 2022, met en évidence le risque d'exposition des données critiques des entreprises aux acteurs malveillants, aux pannes d'infrastructure et aux erreurs humaines. Sur les 88 % de données qui sont protégées, les responsables informatiques doivent encore relever des défis pour concilier la protection dont ils disposent avec les exigences plus larges de l'entreprise. Selon le rapport, la nécessité d'une protection moderne des données pour la continuité d’activités reste plus que jamais essentielle, les entreprises françaises devant consacrer 6 % de budget supplémentaire à l'atténuation des risques et au renforcement de la résilience en 2022.Le rapport Veeam Data Protection Trends Report 2022, qui donne un aperçu des défis en matière de protection des données auxquels les organisations sont confrontées et de leurs projets d'investissement dans les nouvelles technologies pour assurer la continuité d’activités, révèle qu’au cours des 12 derniers mois, 95 % des entreprises françaises ont subi des pannes imprévues. De plus, une majorité d’organisations (79 %) reconnaissent un écart de protection entre la quantité de données qu'elles peuvent se permettre de perdre après une panne et la fréquence à laquelle les données sont sauvegardées.Les temps d’arrêt ne sont pas les seuls défis auxquels sont confrontées les entreprises en matière de protection des données. Ces dernières années, le cyber risque s’est accru à un point que toute entreprise doit considérer qu’elle sera victime d’une attaque de ransomware à un moment ou un autre. Il ne s'agit plus de savoir où, quand, mais à quelle fréquence. Selon le rapport de Veeam, 79 % des entreprises françaises ont en effet subi une attaque en 2021, générant des pertes de données totales ou partielles. Quant à la restitution totale des données, elle n’est jamais assurée car la reprise d’activité, après un temps d’arrêt, devient un obstacle encore plus difficile à surmonter face à la sophistication des attaques.Les entreprises françaises prennent conscience de leur vulnérabilité et agissent en conséquence. Une très grande majorité (85 %) a prévu d’augmenter son budget dédié à la protection de ses données en 2022, jusqu’à 6% par rapport à 2021.Pour Thierry Lottin, country manager France de Veeam : “. »Veeam® est un spécialiste des solutions de sauvegarde, de restauration et de gestion assurant la protection moderne des données. La société offre une plateforme unique pour les environnements cloud, virtuels, physiques, SaaS et Kubernetes.Source : Veaam Trouvez-vous ce rapport pertinent ?