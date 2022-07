Le rapport révèle également une augmentation massive de 297 % des violations causées principalement par des problèmes de sécurité associés à la chaîne d'approvisionnement et aux fournisseurs tiers, ce qui représente près de 25 % de toutes les violations.Le rapport révèle que l'accès non autorisé a été la principale cause des violations pour la quatrième année consécutive, augmentant régulièrement pour représenter 50 % de tous les dossiers compromis en 2021.", déclare Fran Rosch, PDG de ForgeRock. "Les attaques impliquant des noms d'utilisateur et des mots de passe ont augmenté de 35 % en 2021 pour atteindre plus de deux milliards, près de la moitié des dossiers violés comprenant une forme d'identifiants de connexion. ForgeRock a également découvert que 60 % de tous les enregistrements violés en 2021 comprenaient soit des numéros de sécurité sociale, soit des dates de naissance, soit les deux, ce qui représente presque un doublement par rapport à l'année dernière. Il souligne qu'en recherchant une expérience utilisateur sans effort pour se différencier de la concurrence, les applications et les sites de commerce électronique omettent souvent les fonctions de sécurité.Au Royaume-Uni, les entreprises acceptant les paiements en ligne sont passées de 23 % en 2020 à 30 % en 2021. Ce changement numérique dans le secteur du commerce de détail a augmenté l'exposition aux attaques, le commerce de détail représentant désormais 20 pour cent de toutes les cyberattaques l'année dernière.Source : ForgeRock Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il de la situation en France ?